Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden KADES'e tanıtım desteği

Atakum Belediyesi tüm platformlarda KADES'e dikkat çekiyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması'nın bilinirliğinin artması için destek sağlıyor. Atakum Belediyesi tarafından açık hava reklamları, internet ve sosyal medya kanallarından tanıtılan KADES'in daha fazla kadına ulaşarak kullanımının artırılması hedefleniyor.

Atakum Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve tüm akıllı telefonlara indirilebilen KADES'in bilinirliğinin artması için bilinçlendirme çalışması yürütüyor. Açık hava reklamları ile Atakum'un farklı noktalarında yurttaşlara tanıtılan KADES için Atakum Belediyesi'nin sosyal medya kanallarında da duyurular ve indirme linkleri paylaşılıyor. Açık hava reklam mecralarında, "Şiddete karşı tek dokunuş" sloganı ile uygulamaya dikkat çekiliyor. KADES'e ihtiyaç duyan bireyler, tek bir tıklama ile uygulamayı akıllı telefonuna indirebiliyor. Bunların yanı sıra Atakum Belediyesi'nin www.atakum.bel.tr adresli internet sitesini ziyaret eden tüm yurttaşların karşısına KADES hakkında bir bilgilendirme görseli çıkıyor. Görsele tıklayanlar, uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler ve indirme linklerine ulaşabiliyor.

"Eşitliği dayanışma ile sağlayabiliriz"

Atakum Belediyesi'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kullanıma sunulan KADES uygulamasının Samsun'daki paydaşlarından olduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Yaklaşık 2,5 yıldır kullanımda olan KADES uygulaması Türkiye genelinde bugüne dek yarım milyona yakın kadın tarafından akıllı telefonlara indirilmiş durumda. Uygulamayı kullanarak şiddet ihbarında bulunan kadın sayısı da 30 binin üzerinde. Biz de İçişleri Bakanlığı'nın projesi olan KADES'in Samsun'daki paydaşları arasındayız. Atakum Belediyesi, KADES'in bilinirliğinin artması için hem caddelerde hem de sanal ortamda tanıtım çalışmalarına destek veriyor. Keşke ülkemize bu tür uygulamalara hiç ihtiyaç olmasa. Keşke Avrupa'dan önce, daha cumhuriyetin ilk yıllarında, Medeni Kanun ile eşit haklara sahip olan kadınlar eş, sevgili ya da ebeveyn şiddeti ile karşı karşıya kalmasalar. Toplumda eşitliği sağlayabilmenin yolu dayanışmadan geçiyor. Atakum'da kadınların eğitim ve üretim ile örgütlenmesine destek oluyoruz. Kadın aile içinde eşit olacak, toplumda dik yürüyecek. Ailede, sokakta ve toplumdaki eşitliği böyle sağlayabiliriz. Kadının birey olması için toplumdaki herkes elindeki olanakları kullanmalı" dedi.

Kades nedir, nasıl kullanılır?

Kadınlar, KADES aracılığıyla akıllı telefonun ekranına yaptıkları tek bir dokunuşla ihbarda bulunabiliyor. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, TC kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapabiliyor. Telefona SMS ile gelen doğrulama kodunun onaylanmasıyla KADES kaydı tamamlanıyor. Daha sonra uygulama ekranında çıkan "Yardım iste" butonuna tek dokunuşla polise ihbarda bulunabilmek mümkün hale geliyor. Uygulamadan yapılan her bir tıklama otomasyon sistemine alarm olarak düşüyor ve yardım isteyen kadının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görünüyor. Uygulamanın sağlıklı şekilde çalışması için akıllı telefondaki konum bilgisinin de açık olması gerekiyor. Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılıyor. KADES, iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonların uygulama merkezlerinden ücretsiz şekilde indirilebiliyor. Uygulamayı akıllı telefonlarına yüklemek isteyenler, Android işletim sistemi için http://bit.ly/kadesplaystore adresini, iOS işletim sistemi için de http://bit.ly/kadesappstore bağlantısını kullanabiliyor.