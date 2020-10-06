Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek

- Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek Azerbaycan ve Türk Bayrakları Atakum Belediyesi'nde dalgalanmaya başladı Atakum Belediye Meclisi'nde grubu bulunan dört partinin oy birliği ile alınan Azerbaycan'a manevi destek kararının ardından Atakum Belediyesi...

- Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek

Azerbaycan ve Türk Bayrakları Atakum Belediyesi'nde dalgalanmaya başladı

SAMSUN - Atakum Belediye Meclisi'nde grubu bulunan dört partinin oy birliği ile alınan Azerbaycan'a manevi destek kararının ardından Atakum Belediyesi hizmet binasına dev boyutlardaki Azerbaycan ve Türk Bayrakları asıldı. Meclis gruplarının ortak açıklamasında, "Türkiye ve Azerbaycan; tek millet, iki devlet olarak geçmişten bugüne kol koladır. Bu birliktelik ilelebet devam edecektir" denildi.

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda alınan Azerbaycan'a destek kararı belediye hizmet binasına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile yaşama geçirildi. Meclis kararının ardından Atakum Belediyesi'nin İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki hizmet binasına yaklaşık 55 metrekare büyüklüğe sahip Azerbaycan ve Türkiye bayrakları asıldı. Geçen hafta gerçekleşen Meclis toplantısının açılış konuşmasında Atakum Belediye Başkanvekili Dr. Atilla Tekcan, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan, Ermenistan sınırında bir savaş yaşıyor. Biz Atakum Belediye Meclisi ve Atakum halkı olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu buradan tüm kamuoyuna, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Oradan savaşan tüm Azerbaycan askerlerine, halkına kolaylıklar diliyoruz" sözleriyle kardeş ülke Azerbaycan'a desteğini açıklamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun verdiği, 'Atakum Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan ve Türk Bayraklarının asılması ve Azerbaycan'a destek açıklaması yapılmasına' ilişkin önerge de Meclis'teki tüm parti gruplarının oy birliği ile kabul edilmişti.

'Türk Milleti her daim Azerbaycan'ın yanındadır'

Atakum Belediye Meclisi'nde temsil edilen dört parti grubunun aldığı ortak kararın ardından yaklaşık 55 metrekare büyüklükteki Azerbaycan ve Türk Bayrakları, Atakum Belediyesi Hizmet Binası'nda dalgalanmaya başladı. Atakum Belediye Meclisi adına yapılan ortak basın açıklamasında, "Ermenistan'ın, kardeş ülkemiz Azerbaycan'a gerçekleştirdiği kalleş ve alçak saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Karabağ, Azerbaycan'ın öz toprağıdır. Ermenistan, bu toprağı 29 yıl önce haksız ve hukuksuz olarak işgal etmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'dan bir an evvel çekilmeli, bölgeyi terk etmelidir. Azerbaycan'ın Karabağ'ı, Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadele haklı ve hukuki bir davranıştır. Türk Milleti, haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan; tek millet, iki devlet olarak geçmişten bugüne kol koladır. Bu birliktelik ilelebet devam edecektir. Atakum Belediyesi Hizmet Binası'na yan yana astığımız Azerbaycan ve Türk bayrakları ile Atakum Belediyesi Meclisi'nde grubu bulunan dört partinin üyeleri olarak kardeş ülkemize manevi desteğimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek
Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek
Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek
Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek

Ermenistan, Azerbaycan, Atakum, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı         
20:18
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 21:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum Belediyesi'nden kardeş ülke Azerbaycan'a dev bayraklı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei