Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi

01.01.2021 00:12
Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi, System.String[]

Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK), Türk-İş bölgesine kurduğu stant ile kentin minik sakinlerine yılbaşı hediyesi dağıttı.

Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK), Türk-İş bölgesine kurduğu stant ile kentin minik sakinlerine yılbaşı hediyesi dağıttı. Hediyelerini alan çocuklar birbirlerine hitaben yeni yıl kartpostalları yazdı.

2020'nin son günlerinde minik Atakumluları mutlu etmek isteyen Atakum Belediyesi, Atakum Eğitim Kooperatifi (ATAK) ile birlikte açtığı yılbaşı standında hediyeler dağıttı, çocukların birbirlerine yılbaşı kartpostalları ile ulaşmasını sağladı. Türk-İş Alparslan Bulvarı üzerinde kurulan stant ile hafta içi 13.00- 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma serbestileri bulunan çocuklara ulaşan ATEK, minik Atakumlulara hediye paketleri dağıttı. İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri, tangram bulmaca ve uç çiçek tohumları içeren yaşayan kalemlerin bulunduğu hediye paketlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri hediye paketlerini teslim almalarının ardından akranlarına gönderilmek üzere Atakum temalı kartpostallara yeni yıl dileklerini yazdı. 2021'den neler beklediklerini kaleme alan miniklerin yılbaşı kartpostalları, Atakum Belediyesi'nce her bir çocuğun adresine ulaştırılacak. Standa konuk olan her bir minik 2021'in ilk günlerinde başka bir Atakumlu çocuğun yazdığı kartpostalı posta kutusunda bulacak.

Kentin minik sakinleri ile buluşmasında 2020'nin korona virüsü salgını nedeniyle zor bir sene olduğunu hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Dünya zor bir dönemden geçiyor. Neredeyse yılın tamamında yaşamımızda olan korona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda yurttaşımız aramızdan ayrıldı. 2020'yi hüzünlü hatıralarla hatırlayacağız. Atakum'un geleceğini emanet edeceğimiz minik komşularımız da zor günler geçiriyor. Okullarından uzak kaldılar, eğitimlerine evden devam etmeye çalışıyorlar, günün sadece belirli saatlerinde sokağa çıkabiliyorlar. Biz de onların sokakta olduğu saatlerde hem yeni yıllarını kutlamak hem de onları mutlu etmek istedik. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserini armağan ediyoruz. Hediyelerini alan tüm küçük hemşehrilerime bu eseri birkaç kez okumalarını tavsiye ediyorum. Diğer yandan standı ziyaret eden çocuklar, birbirlerine yılbaşı kartpostalı yazıyor. Belki anneleri, babaları bile kartpostal gönderip almamıştır ama onlar burada Atakum Belediyesi'nin de aracılığı ile bu geleneği tanıyorlar ve yaşatıyorlar. Bunu görmek bizi mutlu ediyor. Tüm hemşehrilerime 2021 yılında sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. - SAMSUN

Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi
Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi
Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi
Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi
Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Yıl, Türk İş, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi'nden minik Atakumlulara yeni yıl hediyesi - Son Dakika


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