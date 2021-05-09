Atakum Belediyesi'nden sağlığa, turizme, ekonomiye lavanta katkısı - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden sağlığa, turizme, ekonomiye lavanta katkısı

Lavanta bahçeleri Atakum'a derin nefes aldıracak

SAMSUN - Atakum Belediyesi, ekonomik değeri yüksek ve tıptan kozmetiğe pek çok alanda önemli bir yere sahip lavanta bitkisi dikimi gerçekleştirdi.

Tıptan kozmetiğe, pek çok sektörde önemli bir yere sahip aynı zamanda ekonomik değeri yüksek lavanta bitkisini Atakum Belediyesi tarafından Balaç Mahallesi'nde 5 bin dönüm üzerine arsada yetiştirmek için harekete geçti. Yeni üretim sahası oluşturan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri L. angustifolia (sevtapolis) ve L. intermedia türlerinde iki çeşit, toplamda 6 bin adet lavanta bitkisini toprakla buluşturdu. Dikim çalışmasına katılan ve ekiplerle birlikte lavanta dikimi yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Tüm boş alanlarımızda üretim yapmaya çalışıyoruz. Buna benzer tüm alanları insan sağlığına ve turizme katkı verebilecek aromatik bitkilerle donatacağız" dedi.

Lavanta bahçesinin çevreye önemli katkıları olduğunu ifade eden Başkan Deveci, "Lavanta çok güzel kokusu olan aromatik bir bitki. Kozmetik ve tıp alanında kullanılıyor, yağı insan sağlığına faydalı. Diğer aromatik bitkilerle bir araya geldiğinde değişik kokulu, sağlığa değişik faydaları olan çaylar üretebiliyor. Burada bir kafeterya oluşturacağız. İnsanlar buraya geldiklerinde temiz bir havada, güzel kokuların arasında bu tip aromatik bitkilerden kendi damak tatlarına uygun çaylar içecekler; fotoğraf çektirebilecekler. Bu alanın hem insan sağlığına hem turizme katkısı olacak. Bu ara alanı ve buna benzer tüm alanlarımızı benzer bitkilerle donatmaya çalışıyoruz. Bunu eğitim amaçlı da yapıyoruz. Buradan ürettiğimiz fideleri kırsal alanda bulunan mahallelerdeki üreticilere dağıtacağız. Onlara bu bitkilerin faydalarını, pazar gücünü ve değerini anlatacağız. Ürettiklerini kendi kooperatiflerinde pazara taşıyacağız Kooperatif marifetiyle katma değerlerini, emeklerini değerlendirip fiyatlandıracağız" diye konuştu.

"Tarıma çok önem veriyoruz"

Başkan Deveci, Atakum'da farklı bir kültür oluşturmak istediklerini belirterek, "Çiftçilerimizin bu alandaki bitki türlerini üretmesinin onların katma değerine, yararına olduğunu bilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu tip bitkileri üreten çiftçilerimize eğitim de veriyoruz. Bunun turizm, sağlık ve eğitim açısından yararları var. Atakum Belediyesi'nin görevlerinden bir tanesi de bu. Tarıma çok önem veriyoruz. Her boş alanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Burası da bizim Atakum Belediyesi'ne ait boş bir alanımız. Buna benzer tüm alanları insan sağlığına ve turizme katkı verebilecek aromatik bitkilerle donatacağız" şeklinde konuştu.

" Türkiye'ye örnek olsun"

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarından da bahseden Başkan Deveci, şu şekilde sürdürdü: "Bu bahçede belediye başkan yardımcısı, kırsal kalkınmanın tüm mühendisleri ve diğer çalışanlar emek veriyor; bu tüm Türkiye'ye örnek olsun. Mühendis böyle çalışır, tarlada çizmesini giyer, elinde kazma kürek çalışır. Mühendisi mühendis yapan kazma kürek ve topraktır. Topraktan uzak mühendis eğitimini devam ettiremez ya da bilgisinin üzerine bilgi koyamaz. Ziraat mühendisi toprağa basacak, elini toprağa değdirecek. Bizim mühendislerimiz işçilerimizle birlikte tarlaların içindeler."

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ise alanda lavanta dışında başka bitkilerin de yetiştirileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada oluşturduğumuz Koku Bahçesi'ni bir 'anaç bahçesi' olarak kuruyoruz. Kekik, nane, limonotu, melisa, defne gibi bitkiler de burada büyüyecek. Bu bahçeden elde ettiğimiz çeliklerden fidan üretip talep eden üreticilerimize dağıtacağız. Onlara teknik destek vereceğiz, sürekli kontroller yaparak üretimlerini verimli ve pazara uygun hale getireceğiz. Önümüzdeki yıl üreticilerin ürettiği tıbbi bitkilerden yağ elde etmek üzere distilasyon (uçucu yağ eldesi) tesisi kurarak halkımızın kullanımına sunacağız. Tıbbi yağ, sabun, hediyelik koku keseleri yapımı gibi birçok ürün konusunda ATABEM Mesleki Eğitim Merkezimizle eğitimler vererek bunları kadın kooperatifimiz aracılığıyla satın alıp pazarlayacağız."