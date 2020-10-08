Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı

08.10.2020 17:01

Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı Atakum Belediyesi sıfır atık hedefi için yurttaşla işbirliği yapıyor Atakum Belediyesi ve kent sakinlerinin işbirliği ile ilçede ayrıştırılan kağıt, plastik, cam ve metal atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı

Atakum Belediyesi sıfır atık hedefi için yurttaşla işbirliği yapıyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve kent sakinlerinin işbirliği ile ilçede ayrıştırılan kağıt, plastik, cam ve metal atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Sıfır atık çalışmaları ile hem çevrenin korunduğu hem de israfın önlendiği Atakum'da son 1,5 yılda ayrıştırılan toplam yedi bin ton atık ile 50 bin ağacın kesilmesi önlendi, 5 bin 600 litre petrol kullanılmasının önüne geçildi, 2 bin ton hammadde kullanıma girmemiş oldu, 83 bin ton su tasarrufu sağlandı.

Değerlendirilebilir atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için kente mobil atık getirme merkezleri kuran Atakum Belediyesi, ilçedeki geri dönüşüm hareketini daha geniş bir alana yaymak amacıyla yurttaşlarla işbirliğine gitti. Yaşadıkları site ve apartmanlarda atıkları kaynağında ayrıştıran Atakumlular, on binlerce ağacın kesilmesini, binlerce litre petrolün kullanılmasını ve hammadde israfını önlüyor. Atakum'da yaşayan duyarlı yurttaşlar, çevreyi korumanın yanı sıra milli servetin yok olmasının da önüne geçiyor. Samsun'da Yurttaş-Belediye işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri Atakum'da gerçekleştiriliyor. Geri dönüşüme kazandırılabilecek atıklarını kaynağında ayrıştırmak isteyen yurttaşlar, http://bit.ly/atakum-belediyesi-cozum-merkezi internet bağlantısına tıklayıp ya da 444 40 55'i arayıp Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi'ne ulaşarak, yaşadıkları site ya da apartmana geri dönüşüm kutusu konulması talebinde bulunuyor. Atakum Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Birimi tarafından adres ve iletişim bilgileri alınan Atakumlulara kısa süre içerisinde dönüş sağlanarak binalarına dörtlü set halinde geri dönüşüm kutuları götürülüyor. Binaların giriş kısımlarına kağıt atıklar için mavi, cam atıklar için yeşil, plastik atıklar için sarı ve metal atıklar için gri renkli kutular yerleştiriliyor. Bu işlemin ardından site ve apartman sakinleri, evlerinde ayırdıkları kağıt, metal, plastik ve cam atıkları ayrı ayrı kutulara atarak Atakum'da sıfır atık hedefine adım adım yaklaşılmasına destek oluyor.

Dört tür atığa dört farklı renk

Atakum Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Birimi görevlileri, pandemi süreci nedeniyle yüz yüze bilgilendirmede bulunamadıkları için geri dönüşüm kutusu konumlandırılan site ve apartmanların WhatsApp gruplarına üye olarak yurttaşlara uzaktan erişimle bilgilendirmede bulunuyor. Yaşam alanlarındaki geri dönüşüm kutuları dolan Atakumlular, Yurttaş-Belediye işbirliği kapsamında Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden Sıfır Atık Yönetim Birimi'ne ulaşarak atıkların alınması talebinde bulunuyor. Ekipler tarafından kısa süre içerisinde toplanan atıklar, toplama-ayırma tesisine sevk ediliyor. Sıfır Atık çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenlere geri dönüşüm kutusu teslim etmek için talep bekleyen Atakum Belediyesi, hizmet binasında da atıkları ayrıştırmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi'nin İsmet İnönü Bulvarı'nda bulunan binasında tüm katlara; kağıt atıklar için mavi, cam atıklar için yeşil, plastik atıklar için sarı ve metal atıklar için gri renkli kutular yerleştirildi. Binada 2020 yılının ilk günlerinden itibaren ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılan toplam atık miktarı 10 tona yaklaştı.

50 bin ağaç, 5,6 bin litre petrol ve 2 bin ton hammadde kurtarıldı

Atakum Belediyesi, kent genelinde son 1,5 yıldır sürdürdüğü Sıfır Atık çalışmaları ile yaklaşık yedi bin ton atığın geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı. Kentte toplanan kağıt atıklar ile yaklaşık 50 bin ağacın kesilmesi önlendi. Geri dönüşüm kutularında biriktirilen plastik atıklar da 5 bin 600 litre petrol kullanılmasının önüne geçti. Cam ve metal atıkların dönüştürülmesi sayesinde ise yaklaşık 2 bin ton hammadde kullanıma girmemiş oldu. Öte yandan ayrıştırılan atıklar yaklaşık 83 bin ton su tasarrufu sağladı.

Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı
Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı
Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı
Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı

Atakum, Petrol, Metal, Cam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi'nden sıfır atık hedefiyle 50 bin ağacı kurtardı - Son Dakika

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