Atakum Belediyesi'nden tam kapanmada ulaşım ve sipariş desteği - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden tam kapanmada ulaşım ve sipariş desteği

03.05.2021 00:57
Atakum Belediyesi'nden tam kapanmada ulaşım ve sipariş desteği, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca eczane, market sipariş hizmeti ile yurttaşların sağlık kuruluşlarındaki randevularına ulaşımını sağlayan Atakum Belediyesi, tam kapanma döneminde de desteğine devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca eczane, market sipariş hizmeti ile yurttaşların sağlık kuruluşlarındaki randevularına ulaşımını sağlayan Atakum Belediyesi, tam kapanma döneminde de desteğine devam ediyor. Belediye ekiplerinin kentte her gün onlarca yurttaşın ihtiyacına yetiştiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum Belediyesi'nin tüm imkanlarını yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için seferber ettik" dedi.

Pandemi dönemi başlangıcında Türkiye'de ilk defa yerel yönetimler arasında Atakum Belediyesi'nin hayata geçirdiği korona virüsünden korunmak amacıyla evlerinde kalan yurttaşlara yönelik eczane, market sipariş hizmeti ve yine sokağa çıkma kısıtlamalarında başlatılan yurttaşların sağlık kuruluşlarına ulaşım desteği tam kapanma döneminde de devam ediyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, 0552 963 02 29 numaralı WhatsApp hattına ulaştırılan taleplerin market ve eczane sipariş listesini alıyor. İhtiyaç duyulan ürünler, 65 yaş üzeri, hamile ve dezavantajlı gruptaki yurttaşların adresine kapıda ödeme seçeneği ile teslim ediliyor. Hizmetten faydalanabilme koşullarını taşıyan Atakumlular, pazar günleri hariç 10.00-16.00 saatleri arasında sipariş hizmeti ile evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kısıtlamalar boyunca devam edecek

Atakum Belediyesi, tam kapanma döneminde aşı veya hastane randevusu olan 65 yaş üstü, dezavantajlı gruptaki Atakumlular için ulaşım desteği de sağlıyor. Randevu ve HES kodu bilgilerini Atakum Belediyesi'ne ulaştıran yurttaşlar, belediyenin araçları ile ikametlerinden alınıp aşı veya muayene sonrasında geri bırakılıyor. Tam kapanmanın ilk günlerinde onlarca yurttaşı sağlık kuruluşlarına taşıyan Atakum Belediyesi, uygulamayı sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca sürdürecek. Atakumlu yurttaşlar, bir gün önceden aşı veya hastane randevu bilgilerinin E-Nabız veya SMS üzerinden alınmış ekran görüntüleri ile HES kodlarını 0552 963 02 29 numaralı WhatsApp hattına adresleriyle birlikte iletmeleri halinde uygulamadan faydalanabiliyor. Araç programlamasının doğru yapılabilmesi için ise bir gün önceden bildirilmeyen talepler kabul edilemiyor. Yurttaşlar, pazar günleri hariç 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşım desteği alabiliyor.

"Mağduriyete engel olmaya çalışıyoruz"

Son bir yıldır olduğu gibi ilk defa yaşanan tam kapanma döneminde de Atakum Belediyesi'nin tüm imkanlarını yurttaşların mağduriyet yaşamaması için seferber ettiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Korona virüsü pandemisi sürecinin başından bu yana uygulamaya aldığımız çalışmalarımızın amacı her zaman yurttaşımızın hayatına biraz olsun kolaylık katmaktı. Atakum'un bu dönemde var olan dayanışma ruhu kat be kat arttı. Hem Atakum Belediyesi, Atakumlularla hem de Atakumlular, belediyesi ile müthiş bir dayanışma örneği gösterdi. Atakum Belediyesi olarak bu gibi uygulamalarla komşularımızla hem mağduriyetlerine engel olmaya hem de yüzlerinde ufak bir gülümseme oluşturmaya çalışıyoruz. Aşı veya hastane randevusu olan komşularımıza ulaşım desteği sağlamak ve komşularımızın market ve eczane ihtiyaçlarına yetişmek bunlardan bazıları. Büyük bir titizlikle tüm taleplere yanıt vererek Atakumluların yanında oluyoruz. Bu uygulamaları aylar önce hayata geçirmiştik ve birçok komşumuza da katkı sağladık. Tam kapanma döneminin sonuna dek veya bir daha yaşamayız temennisiyle tüm sokağa çıkma kısıtlamaları boyunca Atakumlularla dayanışmamız devam edecek. Tam kapanma sürecinin koronavirüsü yenmemizde fayda sağlamasını ve bir an önce normal günlük yaşamımıza dönmemizi diliyorum. Atakumlulara bir kere daha, virüsün yayılımını engellemek için tam kapanma tedbirlerine harfiyen uyma çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Cemil Deveci, Koronavirüs, Hastane, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi'nden tam kapanmada ulaşım ve sipariş desteği - Son Dakika


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