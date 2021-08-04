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Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı

04.08.2021 12:12
Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı, System.String[]

Atakum Belediyesi, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları ile yangın bölgesine destek sağlamak için güç birliği yaptı.

Atakum Belediyesi, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları ile yangın bölgesine destek sağlamak için güç birliği yaptı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bugün değilse ne zaman? Türkiye'nin hiç karşılaşmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bugün o gün arkadaşlar. Onun için yardım elimizi uzatalım. Bu bizim insanlık görevimiz" dedi

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi ve kuruluşunu tamamladığı Atakum Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek için güç birliği yaptı. 137 katılımcı sivil toplum kuruluşunun yer aldığı platformun temsilcileri Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile yardım kampanyası hakkında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İhtiyaç listesi duyuruldu

Toplantıda yardım kampanyasını etkili yönetmek amacıyla bir komisyon kurulurken ihtiyaç listesi de paylaşıldı. Listede, su, hayvan yemi, hijyenik malzeme, konserve, ilaç, iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, ev tekstil, kuru gıda, mutfak gereçleri, yangın hortumu, fenerler için pil, yanmaz eldiven, power bank, yanmaz ayakkabı, n95 gaz maskesi, ağaç kesme motoru, jeneratör, çocuk bezi, kıyafet, oyuncak yer aldı.

Lojistik merkez Atakum Belediyesi

6 Ağustos Cuma akşamı yola çıkarılması planlanan tırların lojistik merkezi Atakum Belediyesi olacak. Atakum Belediyesi hizmet binası altında bulunan Paylaşım Merkezi içerisindeki depolarda bir araya getirilecek yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek yangın bölgesine hareket edecek. Kampanyaya destek olmak isteyen ancak aracı olmadığı için malzeme ulaştıramayan yurttaşlar telefonla Atakum Belediyesi ekipleri ile görüşerek desteklerini ulaştırabilecek.

"Yardım elimizi uzatalım"

Bir araya gelen tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu önemli bir birlik. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Atakum bu ve buna benzer konularda Türkiye'ye öncülük yapabilir. Her zaman komşuluk hukuku, kent demokrasisi ve kent kültüründen bahsediyorum. Bunlar olmadan dayanışma olmaz. Bunlar olmadan, yangınları, selleri, insanların ve hayvanların hayatlarını kaybetmelerini fark etmeyiz. ya da duyarız, televizyonlarda izleriz ama vicdanımıza işlemez. Bunun işleyebilmesi için komşuluk hukukunu kurmamız lazım. Önce pandemi, sonra sel felaketleri şimdi de yangınlar Türkiye'nin son 100 yıldır yaşamadığı bir süreçten geçiyoruz. 5 gün içerisinde 118 yangın çıkıyor. Doğa, insan, hayvan, yaşadığımız alanlar yanıyor. Evet elimizi uzatacağız ama önce bunu hissetmeliyiz. Bugün değilse ne zaman? Türkiye'nin hiç karşılaşmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bugün o gün arkadaşlar. Onun için yardım elimizi uzatalım. Köyü, evi, hayvanları yanmış insanların sorunlarının çözümü günler ve aylarla sınırlı değil, çok daha uzun zaman alacak. Her gün ne yapabileceksek o bölgeyi unutmamamız lazım. Ülkemizin öbür tarafında bizim yardımımıza ihtiyaç duyan yurttaşlarımıza destek olmamız gerekiyor. Bu bizim insanlık görevimiz. Bu konuda herkesin elinden geleni yapacağından hiç kuşkum yok" diye konuştu.

"Biz yine varız, dayanışma içindeyiz"

Yangın bölgesindeki yerel yönetimlerle irtibat halinde olduklarını belirten Başkan Deveci, "Sorunları takip ediyoruz. İhtiyaç listelerini almaya devam ediyoruz. Herkesin katkısıyla, Atakum Belediyesi aracılığıyla bu ihtiyaç malzemelerini ulaştırmamız gerekiyor. Sizden ricamız Karadeniz'in dayanışma ruhunu, yardımlaşma anlayışını ve kültürünü Ege ile Akdeniz'de acı çeken yurttaşlarımıza ulaştırmamız. Biz burada el birliği ile büyük bir örgütlülük içinde 'Oradaki insanların sorunlarını çözeceğiz' diyebilirsek, onların yaralarına biraz su serpmiş olabiliriz. Bir de eğer bu yangınlar Türkiye'ye kast edenler tarafından çıkarılıyorsa onlara da bir mesaj olur. 'Biz sizinle bir karşılaştık, bizim gücümüzü gördünüz bundan 100 yıl önce, biz yine varız; yine birlikteyiz, dayanışma içindeyiz. O kültürümüzü ve bağımsızlık aşkımızı yine yaşatıyoruz' diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı
Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı
Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı

Sivil Toplum Kuruluşları, Cemil Deveci, Türkiye, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atakum Belediyesi'nden yangın bölgesiyle dayanışma çağrısı - Son Dakika


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