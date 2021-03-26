Atakum Belediyesi'ne ait 10 arsa icra yoluyla satıldı - Son Dakika

Samsun İcra Dairesi, Atakum Belediyesi'ne ait farklı büyüklükteki 10 arsayı önceki dönem borçlara karşılık icra yoluyla satışını gerçekleştirdi. Açık artırma usulüyle yapılan satışlarda toplamda 6 bin 214 metrekare alana sahip arsalar 1 milyon 970 bin TL'ye satıldı.

Samsun İcra Dairesi, Atakum Belediyesi'nin geçmiş dönem borçlarına karşılık farklı büyüklükteki 10 arsasının satışını gerçekleştirdi. Önceki ay, Atakum Belediyesi'ne ait taşınmazların açık artırma işlemini ilan eden Samsun İcra Dairesi yapılan işlemlerle Çakırlar, İncesu, Küçükkolpınar, Balaç Mahallelerinde bulunan ve toplam alanı 6 bin 214 metrekare olan belediyeye ait, imar planında da konut alanı olarak yer alan arsalar açık artırma usulüyle 1 milyon 970 bin TL satıldı.

Hacizlerin ardı arkası kesilmedi

Önceki dönem borçları nedeniyle adı sık sık hacizlerle anılan Atakum Belediyesi'nde, 8 Nisan 2019'da görevi devralan Av. Cemil Deveci makam koltuğuna oturduğu ilk saatlerde belediyeye bağlı şirketin banka hesaplarına haciz konulduğunu, icra memurlarının da belediyeye ait hizmet araçlarını haczetmek için kapıda olduğunu öğrenmişti. Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte Atakum Belediyesi'ne uygulanan haciz işlemlerinin ardı arkası kesilmedi. Kamu hizmetinde kullanılan araçların yanı sıra sosyal tesislerdeki masa, sandalye, tencere, kazan, tabaklar ve belediyedeki çay ocağında bulunan bardak, kaşık ve çay kazanına kadar birçok kalemde taşınır mal haczedildi. Bir süre önce de Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin makam odası haczedilmişti. En son ise belediyenin yurttaşlara hizmet verdiği ek hizmet binalarına, üretim tesislerine de haciz işlemi uygulanmış, belediye avukatları "Belediyenin kamu hizmetinde fiilen uygulanan mallarıyla belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç vergileri haczedilemez" maddesine istinaden 'haczedilemezlik şikayeti'ni önce yerel mahkemeye ardından da İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. - SAMSUN