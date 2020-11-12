Atakum Belediyesi'nin 'Halk Yem Evi' açılışına haciz şoku - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nin 'Halk Yem Evi' açılışına haciz şoku

Başkan Deveci muhtarlarla açılış kurdelesi keserken icra memurları hacze geldi

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, mahalle muhtarıyla birlikte 'Halk Yem Evi'nin kurdelesini keserken icra memurları hacze geldi. Belediyenin yol yapımında kullandığı kilitli taş parke üretim tesisindeki dev makine haczedildi.

Kilitli Taş Parke Üretim Tesisi'nin yanında kurulan ve Atakum Belediyesi'nin kırsal kalkınma projelerinin en önemli ayaklarından biri olan Halk Yem Evi'nin açılışının gerçekleştirildiği anlarda haciz memurları belediye tesisinin kapısına dayandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile birlikte kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler büyük şok yaşadı. Edinilen bilgilere göre, Nisan 2019 öncesinde Atakum İmar İnşaat A.Ş.'nin alacaklılarından biri şirkete karşı icra takibi başlattı.

İcra memurları, Atakum Belediyesi'nin Taflan Merkez Mahallesi'nde bulunan, günlük yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda yolu kaplayacak kilitli taş parke üretimi gerçekleştirebilen İlhan Kılıç Kilitli Taş Parke Üretim Tesisleri'ne geldi. Bu sırada Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, aynı tesis çatısı altında, beraberindeki çok sayıda mahalle muhtarı ve çiftçi ile birlikte kentin kırsal mahallelerinin kalkınmasına öncülük edecek olan Halk Yem Evi'nin açılış kurdelesini kesiyordu. Başkan Cemil Deveci ve yanında bulunan muhtarlar, icra memurlarının işlem yapmak için seçtikleri zaman aralığının manidar olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"Bugünü özellikle mi seçtiniz?"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "İmar İnşaat Şirketi'nin burada ne malzemesi var? İlhan Kılıç Kilitli Taş Parke Üretim Tesisi'nin makineleri o şirkete ait, biz onları kiraladık. Benim göreve başladığım ilk gün, saat 09.30'da bu şirketin alacaklıları, şirketin ve belediyenin hesaplarına haciz koydurdular. Bu şirketi alacaklılar batırdı. Sen alacaklı olsan, görevinin ilk gününde yeni seçilmiş birinin önüne haciz dosyası koyar mısın? Genel olarak söylüyorum. 40 milyon borcu var bu şirketin" diye konuştu. Açılış için tesiste bulunan Kayagüney Muhtarı Cüneyt Sağır ise, "Şunu merak ediyorum. Bugünü özellikle mi seçtiniz? Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Siz bunu bilerek mi yapıyorsunuz? Gerçekten ayıptır. Bugün burada bir açılış var. Köylüler, muhtarlar açılış için toplanmışız. Tam da bugün geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Açılışa devam edildi

Ardından ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılık yapan yurttaşları, sürekli artan yem giderlerine karşı korumak için Samsun'da bir ilke imza atan Halk Yem Evi tesisinin açılışına devam edildi. Başkan Deveci, tesisin geçimini hayvancılıkla sağlayan Atakumlulara ücretsiz yem kırma ve karıştırma hizmeti vereceğini söyledi. Besiciyi fabrikasyon yemden kurtararak maliyet avantajı sağlayacak olan tesis ile bölgede elde edilen süt ve et veriminin artacağı belirtildi.

Tarımın ve hayvancılığın önemine dikkat çeken Başkan Deveci, "Toplamda hamile 100 düve dağıtılacak. 6 ay sonra bu düveler buzağı yapacak, bir 6 ay sonra daha onların dişilerini alacağız, diğer kadınlara vereceğiz. Böyle ürete ürete her evde Atakum Belediyesi'nin bir çift jersey büyükbaş hayvanı olacak. Çiftçi hem hayvan yetiştirecek hem de tarlasında arpa, buğday, mısır, korunga ne yetiştiriyorsa onları buraya getirecek. Biz onları burada öğütüp harmanlayacağız, hayvan yemi yapacağız ve çuvallayıp kendisine teslim edeceğiz. Yani hayvan doğal ortamda büyüyor olacak biz de çiftçimizin doğal ortamda yetiştirdiği ürünlerden yem yapıp kendilerine vereceğiz. Onların sütü, yağı, peyniri doğal ortamda büyümüş, doğal besinle beslenmiş büyükbaştan olduğu için doğal ürün olacak. Veteriner hekimlerimiz, ziraat mühendislerimiz sürekli tarlada. Ürünleri takip edecekler. Veteriner hekimlerimiz, hayvan gebe olduğundan sütü bize gelinceye kadarki dönemde de hayvanların sağlığını ve sütün hijyenik koşullarda üretilmesini kontrol edecekler. Biz de kurduğumuz kooperatif sayesinde bu ürünleri pazara ulaştırıp 'Bu ürün Atakum Belediyesi uzmanları tarafından kaynaktan bugüne kadar kontrol edilmiştir. Sağlıklı ve doğal ürünlerdir' damgasını vuracağız. Ardından bu doğal ürünleri yalnızca Samsun'a değil tüm Türkiye'ye ulaştıracağız. Bu ne demek? Hem insanların iş için başka şehirlere gitmesini önleyip onları evlerinde tutmaya çalışacağız hem de yerel kalkınma modeline tarım ve hayvancılık aracılığıyla omuz vermiş olacağız" diye konuştu.

Halk Yem Evi'nin küçük ama önemli bir tesis olduğunun altını çizen Başkan Cemil Deveci, "Doğal ortamda üretimi ve doğal ortamda tüketiciye ulaştırma kararlılığının ifadesi bu. Arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Buraya gelenler tesisin bahçesinde çocukluğumuzda kullanılan tarım aletleri olan düven, saban, diğren, boyunduruk, zevle, yaba, orak, tırpan, karalayız, hızar, hamut, semer, yular, kağnı tekeri ve kara patoz gibi aletleri görecekler. Bir de hayvancılığın temel besin maddeleri olan buğday, ayçiçeği küspesi, pamuk küspesi, yulaf, korunga, saman, mısır silajı, yem bezelyesi, çayır otu, fiğ, soya küspesi, kepek, mısır, arpa ve yonca gibi yem bitkileri de yer alacak. Burası hem bir yem tesisi hem de bir müze. Atakum bunun bir benzerini güneydoğu kırsal mahallelerimizin yolu üzerine yapacak. Birkaç gün içerisinde o da faaliyete geçecek. Daha sonra ihtiyaç duyulan alanlarda da çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

Ardından tesisteki makinenin düğmesine basan Başkan Deveci ilk ürünü aldı. Oluşturulan müzeyi de gezerek incelemelerde bulundu.