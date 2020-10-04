Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu

Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, Samsun'daki sorumluluk alanlarında 5 Ekim'de uygulama dersleri için yüz yüze...

Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu

SAMSUN - Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi hijyen timleri, Samsun'daki sorumluluk alanlarında 5 Ekim'de uygulama dersleri için yüz yüze eğitime başlayacak olan mesleki ve teknik anadolu liseleri ile çok programlı anadolu liselerini dezenfekte etti.

Dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk gün acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos'ta başlattığı uzaktan eğitim sürecinin ardından mesleki ve teknik anadolu liseleri ile çok programlı anadolu liselerinde 5 Ekim'den itibaren uygulamalı dersler için yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırıldı. Bu kararın ardından Atakum Belediyesi, tüm Türkiye ile birlikte öğrenciler için kentte ilk ders zilinin çalacağı mesleki ve teknik anadolu liselerinin yanı sıra çok programlı liselerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Atakumlu gençleri, korona virüsü salgınına karşı korumak için ilk ders günü öncesinde hafta sonu mesaisi yapan Atakum Belediyesi'nin hijyen timleri, sabahın erken saatlerinde belediyenin Fen İşleri Şantiyesi'nde bir araya geldi. Koruyucu kıyafetlerini giyip özel ekipmanlarını yanlarına alan hijyen timleri, araçlarla ilçenin farklı bölgelerindeki okullara ulaştı.

Açık ve kapalı alanlara özel solüsyon uygulandı

Oluşturulan çalışma programına göre görev yerlerine ulaşan ekipler, okulların bahçelerinde öğrencilerin temas edebileceği tüm noktaları özel solüsyonlar kullanarak dezenfekte etti. Okulların kapalı alanlarında da sterilizasyon çalışması yürüten hijyen timleri, koridorların yanı sıra uygulama dersliklerinde sıra, masa, kapı, ekipman, yazı tahtası gibi öğrenci ve öğretmenlerin dokunacağı tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uyguladı. Atakum Belediyesi hijyen timleri, kent genelinde dört ayrı okulu virüs tehlikesinden arındırdı. Korona virüsü salgınının ilk gününden itibaren Samsun'daki sorumluluk bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yanı sıra çok programlı Anadolu liselerinde uygulamalı derslerin 5 Ekim'de başlatılmasına yönelik kararının ardından Atakum'daki okul yönetimleri ile irtibata geçtik. Bu kapsamda hijyen timlerimiz; Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Taflan Yalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ilk ders zili öncesinde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi" bilgisini aktardı.

Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu
Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu
Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu
Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi'nin hijyen timlerinden öğrenciler için lise dezenfeksiyonu - Son Dakika

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