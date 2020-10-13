Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı - Son Dakika

Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı

13.10.2020 12:06
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı, System.String[]

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin yeni gelişen bölgelerinde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin yeni gelişen bölgelerinde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarını Atakum'un kırsal bölgeleri başta olmak üzere çetin arazi koşullarında geçiren ekiplerin ulaşıma elverişli hale getirdikleri yeni yolların uzunluğu 100 kilometreyi aştı.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentsel mahallelerde oluşan yeni yerleşim alanlarının yanı sıra ulaşım zorluğu yaşayan kırsal bölgelerde yol açma ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Çalışma programı kapsamında Atakum'un ulaşım ağını genişletmek için çalışan ekipler, kırsal bölgelerde çetin arazi koşullarında görev yapıyor. 28 kırsal mahallenin yanı sıra hızla yapılaşan kentsel mahallelerde de çalışan ekiplerin son dönemde ulaşıma elverişli hale getirdikleri yol uzunluğu 100 kilometreyi aştı. Atakum Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarının ilk safhasını toprak alanlarda dev paletli dozerlerle gerçekleştiriyor. Kayalık ve eğimin fazla olduğu arazilerde paletli dozere ekskavatörler de eşlik ediyor. Yol açma sırasında çıkarılan toprak ve kaya parçaları kamyonlara yüklenerek kentin farklı bölgelerinde ihtiyaç duyulan çalışma alanlarına sevk ediliyor. İkinci aşamada kazı çalışması ile izi belirlenen yollara bölgenin coğrafi yapısına uygun şekilde malzeme serimi yapılıyor. Kaya ve taşlardan oluşan yol dolgu malzemeleri, kamyonlarla serilecekleri bölgeye taşınıyor. Serim sonrası silindirle sıkıştırılan yollar üst kaplama yapılmaya hazır hale getiriliyor. İmalatları, uzun yıllar kullanılmak üzere gerçekleştirilen yollar ile kent sakinlerinin Atakum içindeki tüm lokasyonlara rahatça ulaşabilmesi hedefleniyor.

Zorlu fiziki koşullarda yol mesaisi

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin Kasnakçımermer, Güneyköy, Şenyurt, Elmaçukuru, Erikli, Yeşiltepe, Kayagüney ve Özören gibi çetin arazi koşullarına sahip kırsal mahallelerinde zorlu koşullarda mesai yapıyor. Dik yamaçlarda hareket eden iş makinaları ile çalışan ekipler, yol açma faaliyetleri ile daha önce taşıt ulaşımı sağlanamayan bölgelerin kent merkezi ile bağlantısını sağlıyor. İki taşıtın karşılıklı geçmesinin mümkün olmadığı yollarda da genişletme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kış aylarında yaşamı zorlaştıran toprak yollara malzeme serimi yapılarak kırsal bölge sakinlerinin hem kendi mahalleleri içinde hem de kent merkezi ile daha rahat ulaşım sağlaması hedefleniyor. Kentin kıyı bölgesinde yer alan ve yapılaşma hızı yüksek olan Küçükkolpınar, Büyükkolpınar, Balaç, Mevlana, Yenimahalle, Alanlı, Körfez, İncesu, Çakırlar, Güzelyurt, Yeşilyurt, Taflan Merkez ve Taflan Camii gibi mahallelerinde de yeni oluşan konut alanlarının yolları açılıyor. Ekiplerin çalışma programı kapsamında kentin dört bir yanında faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelindeki alt ve üst yapıya yönelik hizmetlerin iklim koşulları uygun olduğu sürece devam edeceğini kaydetti. - SAMSUN

Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı
Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı

Fen İşleri Müdürlüğü, Taflan, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi'nin kentte yeni açtığı yollar 100 kilometreyi aştı - Son Dakika

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