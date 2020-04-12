Atakum Belediyesi ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı - Son Dakika

Atakum Belediyesi ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı

SAMSUN - Atakum Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı kapsamında evden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 31 kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Atakumlular hafta sonunu evde geçirdi. Yasak süresince tüm ekipleri ile sahada olan Atakum Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı. Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki hemşehrilerinin evlerinde kalmaları için tüm imkanları seferber etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde 213 ülkeyi etkileyen ve 100 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan korona virüsü salgını sürecinde toplum sağlığı için tüm ekipleriyle sahada mücadele yürüten Atakum Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz ekmek ve gazete dağıttı. Yaklaşık 50 belediye çalışanının görev aldığı ekmek ve gazete dayanışmasında 25 araçla ilçenin dört bir yanına ulaşan ekipler, binlerce ekmek ve gazeteyi hemşehrilerinin kapılarına kadar teslim etti.

25 araç, 50 personel, binlerce ekmek ve gazete

Korona virüsü salgını ile mücadele6 kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 11 ve 12 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kaldı. 30 büyükşehir arasında yer alan Samsun'da da sokaklar boşaldı. Yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla harekete geçen Atakum Belediyesi ekipleri, hemşehrileri ile dayanışma gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Atakum Belediyesi Acil Durum Koordinasyon alanında bir araya gelen ekipler, görev yerlerine hareket etmek üzere mobil timler oluşturdu. Ekip liderlerinden sosyal mesafe kurallarına uyulması ve koruyucu ekipman kullanımına yönelik brifing alan belediye personelleri, binlerce ekmek ve gazeteyi araçlara yükledi. Öncü ekip olarak belediyeden ayrılan Zabıta görevlileri, araçlardan yaptıkları anonslar ile vatandaşları ücretsiz ekmek ve gazete dağıtımı yapılacağı konusunda bilgilendirdi. Duyuruların ardından 50 personelden oluşan 25 ekip yollara düştü. Atakum'daki cadde ve sokaklarda görev alan ekipler, balkon ve pencerelerde bekleyen vatandaşlara binlerce ekmek ve gazeteyi ücretsiz şekilde kapılarına kadar ulaştırdı.

Pencere ve balkonlardan alkışlı destek

Belediye personeli ile dayanışma gösteren Atakumlular, balkonlardan alkışlarıyla destekledikleri ekiplere teşekkür etti. Çok sayıda vatandaş, Atakum Belediyesi'nin örnek uygulamasını cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de evinin balkonundan alkışlayarak desteklediği ekipten gazete ve ekmek talep etti. Sahada görev alan tüm belediye personellerine gösterdikleri sosyal duyarlılık için teşekkür eden Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Salgınla mücadele döneminde belediyemizin tüm kaynaklarını Atakumluların sağlığı, nitelikli beslenmesi ve mutluluğu için kullanıyoruz. Bu süreçte tüm ekiplerimiz sahada özverili bir şekilde çalışma yürütüyor. Hemşehrilerimizden evlerinde kalmalarını, hijyen kurallarında uymalarını, sokağa çıkmak zorunda kaldıklarında da maske kullanmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyoruz."