Atakum Belediyesi üreten kadınlar pazarını açıyor

SAMSUN - Atakum Belediyesi tarafından, 21 Haziran'dan itibaren her hafta pazar günü Atakum Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda "Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı" kurulacak.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, Atakumlu kadınların el emeği üretimlerinin bütçeye katkı olarak kazandırılabileceği Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı açılıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin "Kadınların emeği bizlere cesaret ve umut verecek" sözleriyle tam destek verdiği pazar, gıda, tekstil, mefruşat, takı tasarım, çeyiz ürünlerden oluşacak. İlk kez 21 Haziran Pazar günü kurulacak olan pazar, 10.00-18.00 saatleri arasında Mimarsinan Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda yer alacak. Pazar öncesinde Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ve yönetim kurulu üyeleri başvuru yapan üretici kadınlarla toplantı gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, üretici kadınlar pazar süreci hakkında merak ettiklerini sorarak bilgi aldı. Başkan Kangüleç, yoğun başvuru olduğunu ve ön kayıtların sürdüğünü ifade etti.

"Korona virüse karşı sıkı önlemler

Pazarın şimdilik yaz mevsiminde 3 ay açık kalmasını planladıklarını ifade eden Başkan Kangüleç, "Mevsim koşulları değiştiğinde de kapalı bir alana geçmek için çalışmalarımız olabilir. Buradaki amacımız kadın figürünü ön plana çıkartmak, ayakları üzerinde durmasını sağlamak ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak. Korona virüs nedeniyle hassas bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Bunun için de yoğun önlemler alıyoruz. Aslında bu projeyi şu anda yapmamızın da bir nedeni var. Korona virüs sebebiyle iş yerleri kapanan, işsiz kalan birçok aile var ve ekonomik durumları gerçekten çok kötü. Belki bir nebze evlerine, bütçelerine bu pazar sayesinde katkıları olursa daha mutlu hayatları olur diye düşündük. Korona virüs nedeniyle de ayrıca önlemler alıyoruz. Açık alanda kurulacak olan pazarda maske ve eldivensiz satış yapılamayacak. Dezenfektan teminini de yapacaklar. Pazara gelen misafirlerimizin de maskeleri mutlaka olacak" dedi.

"Katılımcılar kurayla belirlenecek"

Kadın El Emeği Ürünleri Pazarı için yoğun başvuru olduğunu kaydeden Başkan Kangüleç, "Böyle bir alana ihtiyaç vardı ve şu anda da çok yoğun bir talep mevcut. Ön başvurular 120 kişinin üzerine çıktı. Bunların bir kısmı gıda; bir kısmı da tekstil, takı, çeyiz ürünleri gibi alanlarda. Her iki grupla da ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik ve yapılması gereken adımları tek tek görüştük. Pazar alanında yerler kurayla belirlenecek. Bütün üretici kadınlarımıza bol kazançlar diliyorum. Umarım bir faydamız olur" diye konuştu.