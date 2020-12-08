Atakum Belediyesi ve taraftardan Samsunspor'a kırmızı-beyaz destek

Atakum Belediyesi ekipleri ve taraftar grubu Forza Samsun'un oluşturduğu dayanışma ekibi, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni kırmızı-beyaz renklere bürüdü. Taraftarla emek birliği yapan belediye ekipleri, tesislerdeki bordür taşlarının boyasını yeniledi.

Atakum Belediyesi, şanlı arması ve başarıları ile kentin gururu olan Samsunspor'a desteğini her alanda sürdürüyor. Taraftar grubu Forza Samsun ile emek birliği yapan Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde tadilat çalışması gerçekleştirdi. İklim koşulları nedeniyle kırmızı-beyaz renkleri solmaya başlayan bordür taşları, belediye-taraftar dayanışması ile yenilendi. Atakum Belediyesi, Süper Lig yolunda mücadele eden Samsunspor ve taraftarını yalnız bırakmadı. Kentte gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleri ile tanınan taraftar grubu Forza Samsun ile işbirliği yapan Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Şanlı Arma' sevdalıları ile Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde buluştu. Atakum Belediyesi tarafından temin edilen kırmızı-beyaz renklerdeki boyalar ile fırçaları ellerine alarak hazırlık yapan gönüllüler, tadilat işlemi için kısa bir eğitim aldı. Uzman ekipten, bordür taşlarını nasıl boyayacaklarını uygulamalı şekilde öğrenen Forza Samsun üyeleri, eğitimin ardından iş başı yaptı. Tesis içerisindeki bordür taşlarının kırmızı-beyaz renklerdeki boyalarını yenileyen gönüllüler, Atakum Belediyesi'nin işbirliği ile Samsunspor'a destek sağladı.

"Tribünde olamasak da kalbimiz Samsunspor için atıyor"

TFF 1. Lig'de verdiği mücadele ile Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'un kentin gözbebeği olduğunu vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Samsunspor bizim olmazsa olmazımız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 'Şanlı Arma' ile göğsünde taşıyan takımımız başarıları ile bizi gururlandırıyor. Geçen sezon Samsunluların eşsiz desteği, yönetim kadrosu, teknik ekip ve futbolcularımızın olağanüstü özverisi ile TFF 1. Lig'e çıkan Samsunspor'u yakından takip ediyoruz. Atakum Belediyesi olarak takımımıza katkı sağlamak bizi mutlu ediyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerimiz, Forza Samsun taraftar grubu üyeleri ile birlikte Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki bordür taşlarının boyalarını yeniledi. Belediye-yurttaş dayanışması ile gerçekleştirilen bu tür çalışmaların kentimizdeki katılımcı yönetim anlayışını, kültürünü geliştireceğine inanıyoruz. Sembolik bir çalışma ama gönüllülerin, sevdalısı oldukları Samsunspor için Atakum Belediyesi ekipleri ile birlikte sahada çalışma yürütmesinin manevi değeri çok büyük. Süper Lig yolunda hızla ilerleyen Samsunsporumuza bu hafta kendi sahasında oynayacağı Menemenspor maçında başarılar diliyoruz. Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım ve yönetimine, Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile birlikte tüm futbolcularımızın yolu açık olsun. Pandemi nedeniyle tribünde olamasak da ekran başında kalbimiz Samsunspor için atıyor. Covid-19 testleri pozitif çıkan Yüksel Başkan ve tüm Samsunspor emekçilerine acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN