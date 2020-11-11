Atakum Belediyesi: "Vergi ödemelerinde son güne kalmayın" - Son Dakika

Atakum Belediyesi: "Vergi ödemelerinde son güne kalmayın"

11.11.2020 10:49
Atakum Belediyesi:

Atakum Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksidinin 30 Kasım 2020 tarihine dek ödenebileceğini hatırlattı.

Atakum Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksidinin 30 Kasım 2020 tarihine dek ödenebileceğini hatırlattı. Vergi ödemelerinin, belediye hizmet binasındaki veznenin yanı sıra e-belediye üzerinden yapılabildiğini belirten yetkililer, vatandaşlara HES kodu uyarısında bulundu.

Gayrimenkul sahiplerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitleri için son ödeme tarihi 30 Kasım 2020 Pazartesi olarak belirlendi. Yurttaşlara, ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde tavsiyede bulunan belediye yetkilileri, "Mükelleflerin büyük bölümü vergi ödemelerini son güne erteleyebiliyor. Bu durumda vezneler yoğunlaşıyor. Korona virüs salgını ile mücadele için kontrollü sosyal hayat döneminde kapalı alanlarda kalabalık oluşturulmaması gerekiyor. Bu sebeple yurttaşlarımıza, kendi sağlıkları için ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereğince tüm kamu binalarında olduğu gibi Atakum Belediyesi'ne girişlerde de HES kodu kontrolü zorunluluğu bulunuyor. Vezneden vergi ödemesi için hizmet binamıza gelecek olan yurttaşlarımızın HES kodu edinmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

E-belediyeden online ödeme yapılabiliyor

Öte yandan Atakum Belediyesi yetkilileri, yurttaşlara vergi ödemelerini hizmet binasına gelmeden e-belediye aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirebileceklerini hatırlattı. Emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemek isteyen mükellefler, www.atakum.bel.tr adresli internet sitesine ulaştıklarında sağ üst kısımdaki e-belediye menüsünden "Vergi Ödeme ve Borç Sorgulama" sayfasına erişebiliyor. Bu sayfada, TC kimlik numarası ile yapılan sorgulamanın ardından vergi borçları kredi kartı ile ödenebiliyor. Taşınmaz mal sahipleri, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi ödüyor. Her yıl iki eşit takside bölünen emlak vergisi, ilk taksit döneminde toplu olarak da yatırılabiliyor. İlk taksit ödemeleri mayıs, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı içerisinde yapılıyor. Verginin zamanında ödenmemesi durumunda yasa gereği gecikme zammı uygulanıyor. Mükellef, ödemeyi geciktirdiği her ay için yüzde 1.40 oranında emlak vergisi gecikme zammı ile karşılaşıyor. - SAMSUN

Atakum Belediyesi: Vergi ödemelerinde son güne kalmayın
Atakum Belediyesi: Vergi ödemelerinde son güne kalmayın
Atakum Belediyesi: Vergi ödemelerinde son güne kalmayın

Atakum, Kasım, Emlak, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atakum Belediyesi: 'Vergi ödemelerinde son güne kalmayın' - Son Dakika Ekonomi


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