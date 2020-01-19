Atakum Belediyespor'dan üçlü bronz başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Atakum Belediyespor'dan üçlü bronz başarı - Son Dakika Spor

Atakum Belediyespor'dan üçlü bronz başarı

6 saat önce

Atakum Belediyespor Kickboks Takımı, ilk defa katıldıkları Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'nı üç ayrı kategoride üç bronz madalya kazandırdı.

Atakum Belediyespor'dan üçlü bronz başarı, System.String[]

Atakum Belediyespor Kickboks Takımı, ilk defa katıldıkları Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'nı üç ayrı kategoride üç bronz madalya kazandırdı.


10-19 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Türkiye Açık Kickboks Şampiyonası'nda Atakum Belediyespor Kickboks Takımı üç farklı kategoride aldığı üç bronz madalyayla evine döndü. Bu yıl ilk defa katıldığı şampiyonada 8 sporcu ve 1 antrenör ile yer alan Atakum Belediyespor, sonraki şampiyonalar için de hedef yükseltti.


Atakum Belediyespor'un başarılı antrenörlerinden Elif Karagül eşliğinde yoğun tempoda şampiyonaya hazırlanan sporcular, yaklaşık iki bin boksörün kıyasıya mücadele ettiği maçlardan galip gelerek önemli başarı elde etti. Kickboks Takımından Fatma Zehra Kol 55 kilogramda büyük kadın kategorisinde, Gizem Kaya 50 kilogramda genç kadın kategorisinde, Aslıhan Şeker ise 44 kilogramda yıldız kadın kategorisinde üçüncülük aldı. - SAMSUN

Türkiye, Atakum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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