Atakum'da 5 Yılda 87 Proje Hayata Geçirildi

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı , "Geride bıraktığımız 5 yıllık görev süreci içerisinde 87 önemli projeyi vatandaşlarımızla buluşturduk" dedi.Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçe halkıyla buluşturan Atakum Belediyesi, "Her geçen gün daha da yaşanılabilir bir Atakum" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal, ekonomi, sağlık, spor ve turizm odaklı projelerle çevre il ve ilçe belediyelerine örnek oldu. Atakum'u hak ettiği hizmet ve kent anlayışına ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum'a değer kattıklarını söyledi. Atakum'u Türkiye 'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi önemli bir hedefleri olduğunu belirten Taşçı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Atakum'u deniziyle, doğasıyla ve diğer birçok güzelliğiyle bir bütün olarak ele alarak, hem daha yaşanılabilir, hem de turizm cenneti bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda ilçemizde hayata geçirdiğimiz ekonomi, sağlık, spor ve turizm yatırımlarıyla Atakum'u her alanda lider bir kent haline getirmek için önemli projelere imza attık. Atakum Belediyesi olarak geride bıraktığımız 5 yıllık görev süreci içerisinde 87 önemli projeyi vatandaşlarımızla buluşturduk. Uyguladığımız başarılı belediyecilik hizmetleriyle ilçemiz, İngev tarafından BM endeksine göre yapılan araştırmalar sonucu, Türkiye'nin en yüksek insani gelişmişliğe sahip ilçeleri arasında seçildi" diye konuştu.Önümüzdeki dönemde çalışma temposunu daha da artırarak Atakum'un geleceğine yön veren çalışmalarla vatandaşlara hizmet edeceklerini ifade eden Başkan Taşçı, "Atakumlular, her şeyin olduğu gibi belediyecilik hizmetlerinin de en iyisini, en güzelini hak ediyor. Biz de ilçemizi hak ettiği kent ve hizmet anlayışıyla buluşturmak için gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak hemşerilerimizin fikir, talep ve önerilerini önemseyip, projelerimizi onların isteklerine göre şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönem de aynı kararlılıkla, tempomuzu daha da artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Atakum'u Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti haline getirmek ve bu değeri korumak için durmak yok, çalışmaya ve üretmeye devam diyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN