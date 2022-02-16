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Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi - Son Dakika

Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi

16.02.2022 09:54
Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi

Samsun'da Atakum Belediyesi'nde yapılan incelemede 11 firma üzerinden "naylon fatura" kesilerek toplam 8 milyon 650 bin 63 lira vurgun yapıldığı iddia edildi. Belediyenin önceki AK Partili dönemine ait 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin incelemede 11 firma tarafından kesilmiş olan faturaların, sahte oldukları tespit edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Atakum'un yeni Belediye Başkanı Cemil Deveci, Teftiş Kurulu Müdürlüğü raporu ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hesap incelemesini delil göstererek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dönemin şirket yöneticisi olan 4 kişi hakkında, görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla yapıldı.

DEVECİ, AYNI DÖNEME AİT HESAPLARIN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Samsun'da Atakum Belediyesi'nde yapılan incelemede 11 firma üzerinden "naylon fatura" kesilerek toplam 8 milyon 650 bin 63 lira vurgun yapıldığı tespit edildi. AK Parti döneminde belediye şirketi üzerinden inşaat ve temizlik malzemeleri alındığı ileri sürülerek yapılan vurgunda, malzemelerin taşındığı belirtilen araçlardan bazılarının da motosiklet, otomobil ve çekici çıktığı öğrenildi. Firmalar hakkında yasal işlem yapılırken, Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nden aynı döneme ait hesapların incelenmesini istedi.

BEDEL 8 MİLYON

Yapılan inceleme sonucunda kapı kolu, klozet, çelik kapı, kum gibi 14 bin ton inşaat malzemelerinin Ankara adresli 11 firmadan alınmış gibi gösterildiği, malzemelerin taşındığı belirtilen araçların bazılarının plakalarının ise motosiklet, otomobile ve çekiciye ait olduğunu ve sahte fatura karşılığında kesilen çeklerin toplam bedelinin 8 milyon 650 bin 63 TL olduğu tespit edildi.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR HAZIRLADI

Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, firmalara fatura karşılığında kesilen çeklerin bazılarının Atakum Belediyesi İmar İnşaat şirketi çalışanları ya da şirketlerle ilgili olmayan kişiler tarafından bankalardan çekildiğini ve şirket yetkilisine verildiğini kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirket müdürü olan O.T, muhasebe çalışanı İ.Ö.'nün bilgisine başvurmak üzere davet edildiği ancak şahısların kabul etmediği belirtildi. Raporda ayrıca, alındığı iddia edilen üretime dönük ürünlerin nerede kullanıldığına dair kayıt bulunamadığı, ürünlerin bir çoğunun ticari mal olarak kayıt edildiği ancak ticari mal stokunda bulunmadığı bilgileri yer aldı.

4 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Belediye Başkanı Cemil Deveci, Teftiş Kurulu Müdürlüğü raporu ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hesap incelemesi delil olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na dönemin şirket yöneticisi olan 4 kişi hakkında, görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından suç duyurusu yapıldığı söyledi.

Deveci, sahte faturalar ile şirketin dolayısıyla belediyenin parasının alındığını ifade ederek, "Sahte olarak düzenlenmiş faturalar ile toplam 14 bin ton inşaat ve bir miktar temizlik malzemeleri şirkete satılmış olarak gösterilmiş. Bir TIR'ın 25 ton yük taşıdığını varsayılırsa 560 adet TIR yük eder. Yani her gün belediyenin önüne bir TIR malzeme boşaltılması gerekirdi. Ama o dönemlerde şirketin her hangi bir inşaat işi yapmıyor. Olayı yargıya intikal ettirdik" sözlerine yer verdi.

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AK Parti, Atakum, Samsun, CHP, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi - Son Dakika
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