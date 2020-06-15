Atakum'da atıl haldeki 6,3 milyon TL'lik yatırım ayağa kaldıracak - Son Dakika

Atakum'da atıl haldeki 6,3 milyon TL'lik yatırım ayağa kaldıracak

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, atıl halde bekleyen 6,3 milyon TL'lik üç önemli projeyi ayağa kaldırmak için meclisten yetki aldı.

Atakum'da atıl haldeki 6,3 milyon TL'lik yatırım ayağa kaldıracak, System.String[]

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, atıl halde bekleyen 6,3 milyon TL'lik üç önemli projeyi ayağa kaldırmak için meclisten yetki aldı. İdari süreçler tamamlandığında ilçede "Gıda Bankası ve Aşevi", "Kültür Sanat Merkezi" ile "Gençlik ve Bilim Merkezi"nin yapımına hızla başlanacak.


Atakum Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nın üçüncü oturumunda kent için büyük öneme sahip üç ayrı projede 'devam' kararı alındı. Atakum Belediye Meclisi, yapımına son 8 yılda başlanmış ve bugüne 6,3 milyon TL harcama yapılmış olan üç ayrı projenin çürümekten kurtarılması için Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye yetki verdi. İdari süreçlerin tamamlanmasının ardından Atakum'da üç önemli proje için çalışmalara hızla başlanacak. Mimarsinan Mahallesi'ndeki Atakum Kültür ve Sanat Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gençlik ve Bilim Merkezi ile Mimarsinan Mahallesi'ndeki Gıda Bankası ve Aşevi tamamlanarak Atakumluların hizmetine sunulacak.


"Çürümeye terk edilmiş bir yapıyı Atakum'a kazandırmaya çalışıyoruz"


Meclis gündemine gelen ilk madde, bugüne dek 2,5 milyon TL harcanarak yüzde 35 oranında tamamlanan Atakum Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Oylama öncesinde konuşan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'un kültürel etkinlikler için bir salona ihtiyacı var. Yarın öbür gün uluslararası bir toplantı yaptığımızda Samsun'da bu ihtiyaca yanıt verecek bir salonumuz yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu projeye destek de isteyebiliriz. Yani Atakum Belediyesi'nin kaynaklarından daha az para harcayabiliriz. Netice itibariyle çürümeye terk edilmiş yapıyı Atakum'un kültür-sanat yaşantısına kazandırmayı hedefliyoruz. Burada alınacak karar, bu kredileri bizim cebimize getirmiyor arkadaşlar. Bu kararın geçmesinde Meclis üyelerinin tümünün evet oyu vermesi bizim işimizi kolaylaştırabilir. İktidar partisinin Meclis üyelerinin de olumlu yönde oy vermesi için Atakum Belediye Başkanı olarak, Atakum'da yaşayan Cemil Deveci olarak rica etmiş olayım" ifadelerin kullandı. Belediye Meclisi, oy çokluğu ile Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nin tamamlanmasını kararlaştırdı.


Otoparka uygun değil, Bilim Merkezi olacak


Gündemin ikinci sırasında Gençlik ve Bilim Merkezi projesi görüşüldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 yıl önce yapımına kapalı otopark olarak başlanan fakat teknik sıkıntılar nedeniyle otopark olarak kullanılamayacak haldeki yapının Gençlik ve Bilim Merkezi'ne dönüştürülmesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Bugüne dek 2,5 milyon TL harcanarak genel yapısı ortaya çıkarılan proje ilçedeki gençler için önemli bir bilim merkezine dönüştürülecek. Mecliste oylamaya sunulan son madde, Mimarsinan Mahallesi Emek Park'ın alt bölümündeki proje alanı oldu. Uzun süredir atıl halde beklediği için çürümeye başlayan yapının tamamlanarak Gıda Bankası ve Aşevi'ne dönüştürülmesine yönelik karar oybirliği ile alındı. Daha 1,3 milyon TL harcanan yapı, kullanıma hazır hale geldiğinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yapılacağı bir merkez olmanın yanı sıra 220 kişiye her gün sıcak yemek dağıtacak bir aşevine dönüşecek. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Cemil Deveci, Atakum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atakum'da atıl haldeki 6,3 milyon TL'lik yatırım ayağa kaldıracak - Son Dakika Ekonomi

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