Atakum'da belediyenin atıl arazisi 'tarım okulu' oldu

SAMSUN - Atakum Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve besicileri uygulamalı şekilde bilgilendirmek için Taflan bölgesindeki atıl tarım arazisini Yem Bitkisi Deneme Sahası'na dönüştürdü.

Nisan sonunda ekimi yapılan yoncaya alternatif yem bitkisi 'korunga', ilk yapraklarını gösterdi. Bitkinin gelişim sürecini sahada takip eden ziraat mühendisleri; korungaya ilgi duyan, tanımak isteyen çiftçi ve besicileri sahaya bekliyor. Talep edenlere, mühendisler tarafından arazi ziyareti eşliğinde bilgilendirme yapılacak. İlk kez üretime açılan deneme sahası tarım okulu olacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde ilçenin köyden mahalleye dönüşen kırsal bölgelerinde yaşayan yurttaşları kalkındırma amacıyla kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Atakumlu çiftçi ve besicileri bilgilendirmek ve teşvik etmek için yoncaya alternatif yem bitkisi yetiştirmeye başladı. Taflan'da belediyeye ait 5 bin 500 metrekare büyüklüğündeki atıl tarım arazisi, 'korunga' adlı alternatif yem bitkisinin denenmesi için ilk defa tarımsal üretime açıldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri, Atakumlu çiftçi ve besicileri susuz ortamda yetişebilen, protein değeri yüksek korunga hakkında saha gezileri eşliğinde bilgilendirecek. Yıllardır atıl halde bekleyen arazi, ilçenin kırsal kalkınması için tarım okuluna dönüştürüldü. Nisan sonunda taban gübresi serilerek ekim yapılan arazide korungalar ilk yapraklarını gösterdi. Yem Bitkisi Deneme Sahası'nı yakından takip eden belediye ekipleri, haziran ayı ile birlikte araziyi yabani otlardan temizlemek için harekete geçti. Ziraat mühendislerinin gözetiminde saha çalışmalarını sürdüren tarımsal üretim ekipleri, yabani otları mekanik yöntemle araziden uzaklaştırdı.

(SAM-SLH-E)