Atakum'da can dostlar aç kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atakum'da can dostlar aç kalmayacak - Son Dakika

Atakum'da can dostlar aç kalmayacak

6 saat önce

Atakum Belediyesi, korona virüsü önlemleri sonrası sevimli dostların aç kalmaması için ilçedeki 16 mamamatike düzenli mama ve su takviyesi yapıyor.

Atakum'da can dostlar aç kalmayacak, System.String[]

Atakum Belediyesi, korona virüsü önlemleri sonrası sevimli dostların aç kalmaması için ilçedeki 16 mamamatike düzenli mama ve su takviyesi yapıyor. Yeni üretilen mini mama hazneleri ile can dostların besleme noktalarının sayısı ise 97'ye yükseltilecek.


Korona virüsü önlemleri nedeniyle kafelerin kapatılması ve restoranlardaki servis sayısının azalması Atakum'daki sokak canlılarını da olumsuz etkiledi. Sevimli dostlar, 'evde kal' çağrılarına uyan yurttaşların boşalttığı cadde ve sokaklarda yiyecek bulamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İlçenin 16 farklı noktasına kurduğu mamamatikler ile sokak canlılarının beslenmesini sağlayan, parklara yerleştirilen 56 kedi evi ile barınma olanağı sunan Atakum Belediyesi, korona virüsüyle mücadele döneminde can dostlar için yeni önlemler aldı. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla çalışmalarını sıklaştıran ekipler, Atakum'daki mamamatiklere düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.


Bunun yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde üretimine başlanan mini mama hazneleri ile yaşamına dokunulan sokak hayvanlarının sayısını artacak. Ekiplerin imalatını sürdürdüğü 25 yeni mama haznesinin belirlenen noktalara yerleştirilmesi ile birlikte Atakum'da can dostların yaşam desteği alabileceği istasyonların sayısı 97'ye ulaşacak. İlçedeki sevimli dostlara yardım eli uzatmak isteyen Atakumlular'ın da belediye ile dayanışma içinde olduğunu hatırlatan ekipler, "Duyarlı yurttaşlarımız bize ulaşarak mama desteği sağlamak istediklerini bildiriyor. Korona virüsü salgını önlemleri nedeniyle doğrudan mama bağışını tavsiye etmiyoruz fakat internet alışverişi yoluyla satın aldıkları mamaların teslimatını bize yönlendirebilirler. Kargo bilgisi aktarırken 'Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Mimarsinan Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 114 Atakum/ Samsun' adresini vermeleri yeterli olacaktır. Bize ulaşan dayanışma mamalarını program dahilinde can dostlarla paylaşıyor olacağız" diye konuştu.


Atakum Belediyesi'ne ait parklarda 56 kedi evi bulunduğuna dikkat çeken ekipler, "Kedi evlerinin sorumluluğunu komşuluk hukukuna önem veren hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Parkların çevresinde yaşayan yurttaşlar, kedievlerindeki mama stoklarını kontrol edip eksik olanları tamamlıyor. Tüm canlılara eşit yaklaşan, sosyal belediyeciliğin yurttaş tarafında aktif görev alan Atakumlulara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:53 Kaynak: İHA

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