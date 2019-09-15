Atakum'da çevre bilinci için çöp toplantı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci:

"Çevremizi temiz tutarsak, yılda 15 milyon TL tasarruf ederiz"

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Atakumlu vatandaşlar, Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü sebebiyle, ilçedeki sokaklarda çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü sebebiyle Atakum Belediye'si tarafından çöp toplama etkinliği düzenlendi. Başkan Deveci ve gönüllü vatandaşlar, belediye önünden başlayarak ilçedeki sokaklarda yere atılan çöpleri topladılar. Başkan Deveci, eline aldığı süpürge ile parkları süpürerek, vatandaşlara örnek olmaya çalıştı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, çevre bilincine dikkat çekildi.



"Çevremizi temiz tutarsak, yılda 15 milyon TL tasarruf ederiz"

Çevre temizliğinde belediye bütçesinden her yıl ortalama 20 milyon TL para çıktığının altını çizen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum coğrafi alan olarak en büyük ilçelerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Burada temizlik yapmak da kolay değil. Şu ana kadar tüm temizlik hizmetlerine yılda yaklaşık 20 milyon TL para harcanıyor. Eğer biz bu konuda bir farkındalık oluşturabilirsek, Atakumlular kendi çevrelerini kirletmez, temiz tutarsa, biz de genel temizlik alanlarımızda temizliğimizi yaparsak, bu masraf yarı yarıya inebilir. Bu da yılda 10-15 milyon TL tasarruf edeceğiz demektir. Eğer Atakumlular kendi kentlerini temiz tutarlarsa bu yılda 15 milyon TL temizlikten tasarruf edeceğimiz anlamına gelir. Bu 15 milyonu Atakum'un başka ihtiyaçlarına, parkına, bahçesine, çocukların bursuna ve sosyal faaliyetlere harcadığımızı düşünün, Atakum önümüzdeki 5 yıl içinde çağ atlar. Biz de şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Bugün Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu, şehirde yaşamanın sorumluluğudur. Kent kültürü taşımanın sorumluluğudur. Onu hissettirip, hatırlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.