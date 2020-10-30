Atakum'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Atakum'da Cumhuriyet coşkusu

30.10.2020 09:24

Atakum'da Cumhuriyet coşkusu Başkan Cemil Deveci: "Cumhuriyetin bir benzeri yok Atatürk yüzyılın lideri" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlayan Atakum Belediyesi, hizmet araçları konvoyu ile vatandaşlara nostalji yaşattı, Atatürk...

Atakum'da Cumhuriyet coşkusu

Başkan Cemil Deveci: "Cumhuriyetin bir benzeri yok Atatürk yüzyılın lideri"

SAMSUN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutlayan Atakum Belediyesi, hizmet araçları konvoyu ile vatandaşlara nostalji yaşattı, Atatürk temalı karma sergide sanatseverleri buluşturdu. Korupark Sitesi'nin gerçekleştirdiği Cumhuriyet konserine konuk olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu Cumhuriyet'in bir benzeri yok, Atatürk yüzyılın lideri" dedi.

Atakum Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği etkinliklerle kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri, Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'ndeki karma sergi ile başladı. Melek Ergül Yıldız'ın yağlı boya Atatürk resimleri, Umut Kaya'nın karakalem Atatürk portreleri ve Sinan Danışmaz'ın ahşapta Mustafa Kemal Atatürk eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin açılış kurdelesini, Atakum Belediye Başkan yardımcıları Atilla Küçükala, Mehmet Ali Karamusaoğlu, Şeref Aydın ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç birlikte kesti. Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, "Bugünlerde Atatürk'ün ne kadar değerli olduğunu, Cumhuriyet'in onun ilkelerine ne kadar ihtiyacı olduğunu tekrar görüyoruz. Biz bu Cumhuriyet'i kurarken kimseden izin almadık, kutlarken de almayacağız. Sergimizde çok güzel sanat eserleri var" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatan çok sayıda sanat eserinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 2 Kasım Pazartesi gününe dek açık kalacak.

Belediyenin hizmet filosundan nostaljik cumhuriyet konvoyu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümünde coşkulu bir etkinlikle Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'in açılışını gerçekleştiren Atakum Belediyesi, akşam saatlerinde kent sakinlerine nostaljik anlar yaşattı. Geçmiş yıllardaki bayramları Karadeniz'de yeniden canlandırmak isteyen belediye emekçileri, Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ve kırmızı-beyaz balonlarla süsledikleri hizmet araçlarıyla kentin caddelerinde 'Cumhuriyet Konvoyu' yaptı. Üstü açık otobüs ile konvoya katılan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, balkonlarından etkinliğe eşlik eden kent sakinlerini selamladı. Çok sayıda Atakumlunun özel araçları ile katılım gösterdiği kilometrelerce uzunluktaki Cumhuriyet Konvoyu'nun video ve fotoğraflarını çeken ilçe sakinleri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Atakum Belediyesi'ne teşekkür etti. Caddelerde, balkonlarda ve araçlarında ellerindeki Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Konvoyu'nu selamlayan Atakumlular, nostaljik kutlamaya büyük ilgi gösterdi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Cumhuriyet Konvoyu'nun ardından Atakumlular tarafından toplu konut alanlarında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde Sevinçler Sitesi'nin Buse Aydın Parkı'nda düzenlediği 'Cumhuriyet 97 Yaşında' etkinliğine katılan Başkan Deveci, Atakumlu miniklerin sunduğu şiir dinletisi ve dans gösterisini izledi. Site sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olan Başkan Cemil Deveci, Atakum Kent Ormanı çevresinde yapılan meşaleli yürüyüşe katıldı. Çobanlı Mahallesi'nde Korupark Sitesi sakinlerinin organize ettiği '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' etkinliğine konuk olan Başkan Deveci toplu konut alanında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik öncesi gerçekleştirdiği konuşmada Cumhuriyet'e kimsenin ara veremeyeceğini vurgulayan Başkan Deveci, "Cumhuriyet yurttaşlıktır. Ondan önce kulduk, Cumhuriyet'le birlikte yurttaş olduk, eşit olduk, özgür olduk. Kadınlar seçme ve seçilme hakkına cumhuriyetin ilkeleri ile kavuştular. Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği çocuklar, bu yürek sizde varken, bu dayanışma sizdeyken, bu coşku sizdeyken, 'Cumhuriyet'e ara verdik' diyenlere selam olsun Samsun'dan. Cumhuriyet'e ara veremezsiniz. Siz Cumhuriyet sayesinde varsınız. Cumhuriyet olmasaydı, siz de olmayacaktınız. Cumhuriyet'in, bu ülkenin kurucusunun değerini bilin. Onun kemiklerini sızlatmayın" diye konuştu. Sergi açılışına İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam ile Atakum Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

"Atatürk'ün ilkelerine dört eller sarılmamız gerekiyor"

Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetin demokratik, çağdaş milletler seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Deveci, "Atatürk, Samsun'a çıktığında yanında 18 kişi vardı. Daha sonra onların bir bölümü yolda ayrıldılar. Ama Cumhuriyet ilan edilirken, Atatürk'ün yanında bir tek İsmet İnönü vardı. Onun dışındakilerin hepsi saltanatçı çıktı ama Atatürk Samsun'a çıkmadan önce kararını vermişti. Cumhuriyet'i ilan edecekti, kadın ve erkek eşit olacaktı, Anadolu uygarlığı üzerinde bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulacaktı. Atatürk bu kararı vermişti. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyeti; daha demokratik, daha çağdaş, daha yaşanabilir, çocuklarımızın umutla geleceğe bakabilecekleri bir ülke olarak korumamız, kollamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Burada anneler, babalar ve ağabeyler var, görüyorum. Cumhuriyet kuşağı burada. Sorumluluklarımız var, sevgili anne babalar. Bu çocukların geleceği için, kendi çocuklarınızın geleceği için Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün ilkelerine dört elle sarılmamız gerekiyor. Ne diyordu Atatürk? 'Benim en büyük eserim Cumhuriyet' diyordu. Atatürk'ün en büyük eseri, bu Cumhuriyet'in bir benzeri yok. Atatürk'ün de bir benzeri yok zaten. Atatürk yüzyılın lideri. Sadece biz değil; tüm dünya milletleri Atatürk'ü son yüzyılın lideri olarak kabul ediyorlar. O da bize nasip oldu. O da bizim devletimizi kurdu. O da bizim atamız. Biz de onun yolundan gidiyoruz. Atatürk'ün kuşağıyız biz, Atatürk'ün Cumhuriyet'inin evlatlarıyız. Onun Cumhuriyet'ine her koşulda sahip çıkacağımızı dosta düşmana herkese gösteriyoruz. İlk adım kenti Samsun'dan, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya, Cumhuriyet dolusu, Cumhuriyet coşkulu selamlarımızı gönderiyoruz. Biz buradayız, Atatürk'ün yolundayız, Cumhuriyet'i yaşatacağız, onu güçlendireceğiz ve demokratikleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Grup Özgürlük Atakumluları coşturdu

Korupark Sitesi sakinlerinin gerçekleştirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği Başkan Cemil Deveci'nin konuşmasının ardından Atakum Belediyesi Halk Dansları topluluğun yöresel halk oyunları gösterisi ile sürdü. Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyunları sergileyen genç dansçılar, site sakinlerinden büyük alkış topladı. Etkinliğin konser bölümünde sahne alan Grup Özgürlük, katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Selda Bağcan'ın 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' eseri ile açılış yapan gruba Korupark Sitesi sakinleri de eşlik etti. Etkinlik alanının yanı sıra evlerinin balkonlarından konseri izleyen Atakumlular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıldönümünde unutulmaz anlar yaşadı. Ellerindeki Türk bayrakları ile alanı dolduran yurttaşlar, Grup Özgürlük'ün seslendirdiği eserlerle keyifli bir akşam geçirdi.

(FAU-SLH-Y)

Atakum'da Cumhuriyet coşkusu
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu
Atakum'da Cumhuriyet coşkusu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

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