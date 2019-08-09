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Atakum'da dilenci operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek caddelerine düzenlediği operasyonla 13 dilenciyi yakaladı.

Atakum'da dilenci operasyonu, System.String[]
Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek caddelerine düzenlediği operasyonla 13 dilenciyi yakaladı. Vatandaşların "Duygu sömürüsü yapıyorlar" diye tepki gösterdikleri dilencilerin üzerinden çıkan paralara ise kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hastane ve cami önlerinde dilenci operasyonu düzenledi. İlçenin işlek caddelerine dağılan 4 zabıta ekibi, özellikle cuma namazı öncesi ve sonrasında sayıları artan dilencileri tek tek araçlara bindirdi. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren operasyonlarda 13 dilenci yakalandı. Şahısların üzerinden çıkan ve dilencilik yoluyla elde edilen paralar ise tutanak tutularak kamuya teslim edildi.

Vatandaş tepkili

Çeşitli noktalardan alınarak Atakum Belediyesine getirilen dilencilerin üzerileri arandı ve tutanak tutularak kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Dilencilerin Atakum Belediyesine getirilişi sırasında belediye önündeki bazı vatandaşlar dilencilere tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Hem duygu sömürüsü yapıyorsunuz hem de yakalanınca kızıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Uygulama esnasında zabıta memurlarının dilencileri araçlara götürdüğüne şahit olan bazı vatandaşlarsa denetim için teşekkür ederek, Atakum'da dilencilere müsaade edilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. - SAMSUN
Zabıta Müdürlüğü, Samsun, Zabıta, Atakum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:17 Kaynak: İHA
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