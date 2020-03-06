Atakum'da dualar Mehmetçik için - Son Dakika
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Atakum'da dualar Mehmetçik için

12 dakika önce

Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Atakum'da dualar Mehmetçik için, System.String[]

Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Atakum Belediyesi tarafından, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda şehit düşen askerler, gaziler ve hala bölgede görevini sürdüren Mehmetçik için Mevlid-i Şerif merasimi yapıldı. 75. Yıl Camisi'nde akşam namazını müteakip okutulan Mevlid-i Şerif programına, Atakum Belediye Başkan Vekili Ümit Bektaş, belediye yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerin Mehmetçik için semaya yükseldiği mevlitte, dualar bölgede şehit olan kahraman askerler ve yaralı askerlerin acilen sağlıklarına kavuşmaları için edildi. - SAMSUN

Atakum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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