Son Dakika Haberleri: Atakum'da eller Mehmetçik için semada
Son Dakika Güncel Atakum'da eller Mehmetçik için semada

Atakum'da eller Mehmetçik için semada

21 dakika önce

Atakum Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve görevini sürdürmekte olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okuttu.

Atakum'da eller Mehmetçik için semada, System.String[]

Atakum Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve görevini sürdürmekte olan Mehmetçik için Mevlid-i Şerif okuttu.


Atakum Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de devam ettirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve görev yapan askerler için Yenimahalle 75. Yıl Camisi'nde akşam namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutuldu. Duaların göğe yükseldiği gecede Atakumlular ellerini Mehmetçik için semaya açtı.


"Amacımız Mehmetçiğe destek olmak"


Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren ve okutulan Mevlid-i Şerif'in öneminin altını çizen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Türk Silahlı Kuvvetleri zor bir görevde. Ülkemizin geleceği için yurt dışında. Bu bir savaş değilse de silahın olduğu yerde tehlike var. Askerlerimiz ve vatandaşlarımızdan şehit olanlar var. Hem onlarla dayanışma hem de rahmet okutma anlamında bu akşam hocalarımızın desteğiyle Mevlid-i Şerif okuttuk. Onlara rahmet, askerlerimize başarı ve sağlık diliyoruz. Amacımız dayanışmaydı, gönlümüzün onlarla olduğunu askerlerimize hissettirmekti" dedi. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi
ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 08:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atakum'da eller Mehmetçik için semada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]