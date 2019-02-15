Son Dakika Haberleri: Atakum'da Engelliler, Çocuklar İçin Harekete Geçti

Atakum'da Engelliler, Çocuklar İçin Harekete Geçti

26 dakika önce

Atakum Belediyesi bünyesinde, engellilerin sosyal ve sportif faaliyetlerle buluştuğu 'Atakum Yaşampark'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler için örülen atkı, bere ve çorap gibi kışlık kıyafetler, Atakum ilçesi Özören Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileriyle buluşturuldu.

Atakum'da Engelliler, Çocuklar İçin Harekete Geçti, System.String[]
Atakum Belediyesi bünyesinde, engellilerin sosyal ve sportif faaliyetlerle buluştuğu 'Atakum Yaşampark'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler için örülen atkı, bere ve çorap gibi kışlık kıyafetler, Atakum ilçesi Özören Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileriyle buluşturuldu.

Atakum Belediyesi Yaşampark bünyesinde hazırlanan yardım paketlerinin, engelli vatandaşlarla birlikte, Özören Şehit Metin Arslantürk İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim eden Atakum Belediye Meclis Üyesi Güngör Bostancı, "Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürdük" dedi.

Yaşampark'ta spor yapan engelli vatandaşlarla birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Meclis Üyesi Güngör Bostancı, "Yaşampark bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan Atakumlu engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikle, üst kesimlerdeki mahallelerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için anlamlı bir proje gerçekleştirdik. Hazırladığımız atkı, bere, çorap, boyama kitabı gibi malzemeleri, engelli kardeşlerimizle birlikte çocuklara teslim ettik. Yaşampark olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda her zaman destekçimiz olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya ve bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:34 Kaynak: İHA

İshak Taşçı, Atakum, Güncel
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