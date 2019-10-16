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Son Dakika Güncel Atakum'da 'Engelsiz Yaşam Panayırı'

Atakum'da "Engelsiz Yaşam Panayırı"

58 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi ve eğitim kurumları işbirliğiyle engelsiz yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek "Engelsiz Yaşam Panayırı" 20 Ekim'de kapılarını açıyor.

Atakum'da

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi ve eğitim kurumları işbirliğiyle engelsiz yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek "Engelsiz Yaşam Panayırı" 20 Ekim'de kapılarını açıyor.


Çeşitli sanat ve spor etkinliklerinin düzenleneceği panayırda; engelli vatandaşların sosyalleşmesinin, toplum içerisinde var olmasının ve örgütlenmesinin önündeki engelleri kaldırmanın yanı sıra engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak amaçlanıyor. Eşit haklara sahip, kendine yeten vatandaşlar olarak yaşamanın yanında sosyal hayatın her alanında, sporda, sanatta ve bilimde engellerin kaldırılması hedefiyle kurulacak panayırda, "El Sanatları, Resim Sergisi, Sanatsal Aktiviteler, Sportif Faaliyetler ve İnteraktif Programlar" yer alacak.


Kent dinamiklerinin göz önüne alınarak hayata geçirilecek etkinlikte, toplumun tüm kesimini bir araya getiren ortamıyla panayır kültürü yaşanacak. - SAMSUN

Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
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