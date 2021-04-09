Atakum'da esnafa iş kurmada kolaylık - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, küçük esnafa iş kurma aşamasında kolaylık sağlanması adına ruhsat harç bedellerinde adil bir düzenlemeye gittiklerini ifade ederek, "Böyle bir karar alma yükümlülüğü hissettik. Atakum'da iş yeri açacak olan esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda ilgili komisyonlardan meclise karar için havale edilen 7 maddeden 6'sı oy birliği 1'i de oy çokluğu ile kabul edildi.

"Yükümlülük hissettik"

Meclis gündeminde, küçük esnafa iş kurma aşamasında kolaylık sağlanması amacıyla yerel market, bakkal, şarküteri ve büfe gibi aynı hizmet kolunda bulunan işletmelerin ruhsat harç bedelleri metrekare büyüklükleri dikkate alınarak harç bedelleri alınmasına ilişkin madde de yer aldı. Maddeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Deveci, "Böyle bir karar alma yükümlülüğü hissettik. Biz de küçük bakkallar, büfeler, şarküteriler adını 'market' olarak yazmayı alışkanlık haline getirdi. Ancak adı market olunca bütçesi de market kadar olamıyor tabii. Atakum Belediyesi'nde önceki yönetimler tarafından sadece market ruhsatı tanımlaması yapılmış. Bedelleri de oldukça yüksek, yaklaşık 10 bin TL ruhsat harcı alınıyor. Yani biz o dediğimiz tanımına uygun marketten de, büfeden de, bakkaldan da 10 bin TL ruhsat harcı alıyoruz. Bu konuda bir iki uyarı aldık, inceledik ki doğru değil. Nasıl yapabiliriz? Yani bakkalla marketi birbirinden ayırarak tanımlaması değil, metrekaresi üzerinden yol çizdik. Arkadaşlar bir çalışma yaptılar ve size sundular. Komisyonda da olumlu yaklaşıldı. Daha adil ve doğru bir davranış biçimi oldu. Bu yönüyle hem belediye bürokrasimize hem de bu yaklaşımı doğru kılan komisyonumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oy birliği ile kabul edilen maddeye göre büfe, bakkal, şarküteri, market faaliyetinde bulunan iş yerleri için iş yeri açma izin harcı 0-50 metrekare bin 500 TL, 51-100 metrekare 2 bin 500 TL, 101-150 metrekare 3 bin 500, 151-200 metrekare 4 bin 500, 201-250 metrekare 6 bin TL, 251-300 metrekare 7 bin 500 TL, 301-350 metrekare 9 bin TL, 351 ve daha büyük metrekare iş yerleri içinse 10 bin TL olarak belirlendi. - SAMSUN