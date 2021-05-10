Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı - Son Dakika

Atakum Belediyesi, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile dezavantajlı gruptaki vatandaşlara evde bakım desteği vereceği Evde Destek Hizmetleri Birimi'nin hazırlıklarını tamamladı. Kayıt başvurularının başladığını müjdeleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Evdeki ihtiyaçlarınızda, Atakum Belediyesi yanınızda" dedi.

Atakum Belediyesi, kent genelinde evde bakıma ihtiyaç duyan yurttaşların yanında olabilmek için kısa süre önce Evde Destek Hizmetleri Birimi'ni kurdu. Kısa sürede altyapı çalışmaları tamamlanan birim, kayıt başvurularını başlattı. Buna göre, Atakum'da 65 yaş ve üzeri yurttaşlar ile dezavantajlı gruptaki yurttaşlar birimin evde temizlik, psiko-sosyal destek, kişisel bakım ve teknik destek alabilecek. Başvurular ise 0362 437 43 18 ile 0552 963 02 80 numaralı hatlardan yapılabilecek.

Uzman ekip kuruldu

Yurttaşların evlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Atakum Belediyesi tarafından uzman ekip kuruldu. Ekipte, çalışmanın topluma daha faydalı olması için araştırmalar yapmak için bir sosyolog, yararlanıcıların psikolojik sağlıklarını korumak için çalışacak iki psikolog, evde kuaförlük hizmeti verebilmek için bir kuaför, evlerde temizlik gerçekleştirmek için altı temizlik personeli, yaş almış yurttaşların bakımını sağlayacak iki yaşlı bakım uzmanı; tansiyon, nabız, şeker ölçümü gibi sağlık takibi yapacak bir de hemşire ile evin tamir, onarma gibi teknik ihtiyaçlarını karşılayacak iki teknik personel de yer alıyor.

"Atakum'a hayırlı olsun"

Atakum'da ciddi oranda yaş almış nüfusun olduğuna dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Her geçen gün Atakumlularla olan dayanışmamızı çeşitlendiriyor ve büyütüyoruz. Bu defa, önceki aylarda Atakum Belediye Meclisi'nden geçirerek altyapı çalışmalarını tamamlayan Evde Destek Hizmetleri Birimimiz saha çalışmalarına başlıyor. İçinde yaşadığımız koşulların bize dayattığı, belediyenin görev ve sorumluluk alanlarından birisi olan Evde Destek Hizmetleri Birimimiz kentimizde 65 yaş ve üzeri ile dezavantajlı grupta yer alan yurttaşlarımıza evlerinde temizlik, psiko-sosyal destek, kişisel bakım ve teknik destek hizmeti verecek. Maalesef çok uzun zamandır korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyoruz. Pandemi öncesinde sağlıklı olan yurttaşlarımız bugün sağlık sorunları yaşıyorlar ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Altyapısı özenle hazırlanmış ve uzman personelle donatılmış birimimiz ihtiyaç duyulan destekleri yurttaşlarımıza evlerinde verecek. Hazırladığımız modelle bir babanın, bir çocuğun ailesine ne yapması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Yeni birimimiz tüm Atakum'a hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN