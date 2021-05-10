Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı - Son Dakika

Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı

10.05.2021 14:34
Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı, System.String[]

Atakum Belediyesi, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile dezavantajlı gruptaki vatandaşlara evde bakım desteği vereceği Evde Destek Hizmetleri Birimi'nin hazırlıklarını tamamladı.

Atakum Belediyesi, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile dezavantajlı gruptaki vatandaşlara evde bakım desteği vereceği Evde Destek Hizmetleri Birimi'nin hazırlıklarını tamamladı. Kayıt başvurularının başladığını müjdeleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Evdeki ihtiyaçlarınızda, Atakum Belediyesi yanınızda" dedi.

Atakum Belediyesi, kent genelinde evde bakıma ihtiyaç duyan yurttaşların yanında olabilmek için kısa süre önce Evde Destek Hizmetleri Birimi'ni kurdu. Kısa sürede altyapı çalışmaları tamamlanan birim, kayıt başvurularını başlattı. Buna göre, Atakum'da 65 yaş ve üzeri yurttaşlar ile dezavantajlı gruptaki yurttaşlar birimin evde temizlik, psiko-sosyal destek, kişisel bakım ve teknik destek alabilecek. Başvurular ise 0362 437 43 18 ile 0552 963 02 80 numaralı hatlardan yapılabilecek.

Uzman ekip kuruldu

Yurttaşların evlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Atakum Belediyesi tarafından uzman ekip kuruldu. Ekipte, çalışmanın topluma daha faydalı olması için araştırmalar yapmak için bir sosyolog, yararlanıcıların psikolojik sağlıklarını korumak için çalışacak iki psikolog, evde kuaförlük hizmeti verebilmek için bir kuaför, evlerde temizlik gerçekleştirmek için altı temizlik personeli, yaş almış yurttaşların bakımını sağlayacak iki yaşlı bakım uzmanı; tansiyon, nabız, şeker ölçümü gibi sağlık takibi yapacak bir de hemşire ile evin tamir, onarma gibi teknik ihtiyaçlarını karşılayacak iki teknik personel de yer alıyor.

"Atakum'a hayırlı olsun"

Atakum'da ciddi oranda yaş almış nüfusun olduğuna dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Her geçen gün Atakumlularla olan dayanışmamızı çeşitlendiriyor ve büyütüyoruz. Bu defa, önceki aylarda Atakum Belediye Meclisi'nden geçirerek altyapı çalışmalarını tamamlayan Evde Destek Hizmetleri Birimimiz saha çalışmalarına başlıyor. İçinde yaşadığımız koşulların bize dayattığı, belediyenin görev ve sorumluluk alanlarından birisi olan Evde Destek Hizmetleri Birimimiz kentimizde 65 yaş ve üzeri ile dezavantajlı grupta yer alan yurttaşlarımıza evlerinde temizlik, psiko-sosyal destek, kişisel bakım ve teknik destek hizmeti verecek. Maalesef çok uzun zamandır korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyoruz. Pandemi öncesinde sağlıklı olan yurttaşlarımız bugün sağlık sorunları yaşıyorlar ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Altyapısı özenle hazırlanmış ve uzman personelle donatılmış birimimiz ihtiyaç duyulan destekleri yurttaşlarımıza evlerinde verecek. Hazırladığımız modelle bir babanın, bir çocuğun ailesine ne yapması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Yeni birimimiz tüm Atakum'a hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı
Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı

Cemil Deveci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Organize kedi çetesi marketi soydu! O anlar izleyenleri şaşırttı Organize kedi çetesi marketi soydu! O anlar izleyenleri şaşırttı Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti Engelli kızı kendine zarar vermemesi için kafese kapattılar! Kafası sıkışınca hayatını kaybetti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Tüm dünyada aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı Tüm dünyada aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
16:04 Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti
16:01 Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi
15:30 Organize kedi çetesi marketi soydu! O anlar izleyenleri şaşırttı
15:15 Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım
14:55 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi Mesut Özil oldu
14:54 Mescid-i Aksa'nın minaresinden yankılanan tarihi çağrı: Selahaddinler nerede? Bize Selahaddin'i gönder
14:50 Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu
14:34 Erol Bulut, Gaziantep iddialarını doğruladı: Teklif geldi, düşünüyorum
14:27 Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü         
16:06
Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi Süper Lig'de kritik maçların hakemleri belli oldu! Çakır ve Aydınus'a görev verilmedi         
16:02
"Cinsel partilerden bıktık, karakter eksik" diyen Mustafa Cengiz'in fikirleri derbide değişti         
15:21
6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi Mesut Özil oldu 6 senedir kırılamayan pas rekorunun yeni sahibi Mesut Özil oldu         
14:55
Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi Tandıra düşen 6 çocuk annesi, feci şekilde can verdi         
14:48
Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu         
14:26
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can aldı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can aldı         
13:26
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale etti Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale etti         
09:53
10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı 10 yıl önce aralarında tartışma yaşayan komşular, evlerine çıkabilmek için aynı yola 2 farklı merdiven yaptı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 16:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum'da 'evde destek' kayıtları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement