Atakum'da gençler geleceği hayal ediyor

Atakum Belediyesi'nin ana destekçisi olduğu "Girişimci Parkı" başladı.



Geleceklerini hayal edecek gençler, 48 saat boyunca Büyükşehir Sanat Merkezi'nden hiç ayrılmadan, zamanla ve birbirleriyle yarışarak girişimcilik projelerini yazıp önemli deneyimler kazanacak.



Atakum Belediyesi ve Atakum Gençlik Meclisi'nin ana partnerliğini üstlendiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun İş Kadınları Derneği, Uluslararası İnovasyon Derneği, OMÜ'de faaliyet gösteren Pazarlama Topluluğu, Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu'nun da stratejik partneri olduğu "Girişimci Parkı" 6- 8 Mart tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



Gençler iş fikri geliştiriyor



İlk turunda 200 katılımcının yer aldığı etkinlikte gençler, fikir sunumlarının ardından OMÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Doç. Dr. Kemal Yıldız'dan oluşan jürinin ön değerlendirmesinden geçti. Değerlendirmelerin ardından geriye kalan 50 genç ise Prof. Dr. Kürşat Demiryürek'ten "İş Modeli Kanvası", Aslı Moral Ergin'den "Tasarım Odaklı Düşünme", Doç. Dr. Yetkin Bulut'tan "Dijital Pazarlama", Özgür Deveci'den ise "Yatırımcıya Sunum" başlıklarında eğitimler alacaklar. Eğitimlerin yanı sıra mentorlar ile de birebir çalışacak olan gençler, yoğun program içerisinde motivasyon oyunları oynayıp film de izleyerek projelerine katkı sağlayacak. Eğitimden elde edilen bilgilerle 48 saat boyunca Büyükşehir Sanat Merkezi'nde kalarak en iyi projeyi yazmak için yarışacak katılımcılar; teknoloji, inovasyon, girişimcilik temalı yazılacak iş fikri temelli projelerde zamanla da yarışarak etkili strateji geliştirme, zamanı doğru kullanma ve takım çalışmasıyla başarıyı sağlama konularında da önemli deneyimler elde edecek.



Final heyecanı



Projelerin yazımının ardından katılımcılar OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Çetin, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Çalış Boyacı, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral, SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu'nun yer aldığı ana jüriye proje sunumlarını gerçekleştirecek. Projelerin değerlendirmesi esnasında da Dijital Pazarlama Uzmanı Burak Öksüz, "Girişimcilikte Dijital Pazarlama" ve Atakum Gençlik Meclisi Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Enes Yiğit de "Z Kuşağında Girişimci Adayı Olmak" başlıklı sunumlarını yapacak. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde ise yarışma sonuçları açıklanacak ve ödül töreni gerçekleşecek. Dereceye giren takıma bin TL para ödülünün yanı sıra yapılacak çekilişlerle de katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek. - SAMSUN