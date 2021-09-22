Üye Girişi
Atakum'da iletişimde engel yok - Son Dakika

Atakum'da iletişimde engel yok

22.09.2021 12:48
Atakum'da iletişimde engel yok, System.String[]

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nı kutladı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nı kutladı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Atakum Belediyesi'nin işitme engelli yurttaşların hayatını kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi. İletişim köprüsü olduklarını belirten Başkan Deveci, eğitim çalışmalarından sosyal hayata dair yapılan çalışmaları anlattı.

"İletişim köprüsü kuruyoruz"

İşitme engelli yurttaşların çevreleriyle iletişim bağını güçlendirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Deveci, "Birleşmiş Milletler tarafından işitme kaybıyla dünyaya gelen veya sonradan işitme kaybı yaşayan bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bu konuda düzenlemeler yapmak için ilan edilen İşitme Engelliler Haftası'nı kutluyoruz. Belediye olarak işitme engelli yurttaşlarımızın yaşadığı sorunları biliyoruz ve sonuna kadar onların yanındayız. İşitme engellilerimizin yaşam kalitelerini etkilenmemesi için birçok projeyi hayata geçirdik. Hiç kuşkusuz bu konudaki işaret dilinin önemine vurgu yapmadan olmaz. Atakum Belediyesi olarak işaret dili kullanılarak yapılan tercümanlık hizmetleri ile işitme engelli olan bireyler için bir iletişim köprüsü kuruyoruz. Tercümanlık hizmetlerimiz anadili Türk İşaret Dili olan ve uluslararası makamlarca akredite edilmiş Türk İşaret Dili Tercümanı tarafından sağlanmaktadır. Tercümanımız konusunda uzman ve uluslararası çeviri kuralları ile Türk İşaret Dili'nin gramer yapısına uygun hizmet vermektedir. İşitme engelli yurttaşlarımızın belediye hizmetleri hakkında bilgi alabilmesi için belediye meclisimizin tüm oturumları belediyemizin Türk İşaret Dili Tercümanı Tugay Kurtgözlü tarafından çevriliyor. Tüm programlarımızda tercüman arkadaşımızın hazır bulunmasına dikkat ediyoruz" dedi.

13 bin çağrı alındı

Başkan Deveci karantina döneminde çalışmaların akılı telefonlar ve dijital ortam aracılığı ile yürütüldüğünü belirterek şöyle devam etti: "Pandemi ile beraber işitme engelli olan Atakumluları koronadan korumak ve hastalığın bulaşma riskini ortadan kaldırmak için görüntülü çağrı hizmeti vermeye başladık. Bu dönemde toplam 13 bin farklı çağrı alındı. Bu çağrılar doğrultusunda bir işitme engelli bireyin ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda hizmet sağlandı. Pandemi sürecinde belediyemizin Whatsapp destek hattı aynı zamanda işitme engelli bireyler için görüntülü çağrı merkezi olarak hizmet verdi."

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci işaret dilini yaygınlaştırmak için yürütülen eğitim çalışmaların önemine değinerek, "Belediye personelimizin işaret dili eğitimi almasını sağladık. İşitme engelli yurttaşlarımızın iletişim sorunlarını çözmek ve işaret dili bilen kişi sayısını artırmak için bu dili öğrenmek isteyen bireylere de ücretsiz eğitim veriyoruz. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle belediyemizin kendi kaynaklarıyla Türk İşaret Dili Eğitim Akademisi isimli projemizi hayata geçirdik. Akademi kapsamında açılan web sitesinde işaret diline yönelik sözlük bulunuyor. Önümüzdeki süreçte bu siteye Türk İşaret Dili eğitimleri de ekleyerek herkese hizmet veren ücretsiz bir platform oluşturacağız. Bunun yanında belediyemizin paydaşlığı ile yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde Atakum'da iki işitme engelli yurttaşımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) beden eğitimi öğretmenliğini kazandı. Bundan sonraki süreçte de eğitim hayatlarını diğer bireylerle eşit şartlarda devam ettirebilmeleri için onlara desteğimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

İşitme engeli yaşayan bireylerin hayatını kolaylaştıracak yeni projelerinin olduğunun bilgisini veren Başkan Deveci, "Belediye olarak şu anda 'Sessiz Harita Projesi ' ile işitme engeli yaşayanların sıklıkla karşılaştığı iletişim problemini aşmak amacıyla işaret dili bilen personel çalıştıran ticari işletmelerinin listesinin yer aldığı bir web sitesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje sayesinde işitme engelli yurttaşlarımız Türk İşaret Dili bilen personelin bulunduğu yerleri görebilecek ve kendilerine en yakın işletmeden bu konuda destek alabilecekler. Atakum Belediyesi olarak Atakumluların yaşadığı sorunları görüp çözümlerimizi ona göre üretiyoruz. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da işitme engeli yaşayanlara ses olmaya devam edeceğiz. Atakum'da iletişimde engel yok" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Atakum'da iletişimde engel yok
Atakum'da iletişimde engel yok
Atakum'da iletişimde engel yok
Atakum'da iletişimde engel yok

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atakum'da iletişimde engel yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek 12:05 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar         
12:24
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 12:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum'da iletişimde engel yok - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement