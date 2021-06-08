Atakum'da işçilere ortalama yüzde 40 zam - Son Dakika

Atakum Belediyesi, tarihinde ilk defa belediye şirket işçileriyle toplu iş sözleşmesi imzaladı. Emekçi lehine, kazanımlarla dolu bir sözleşme olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Belediye imkanları kısıtlı olsa da emekçilerimizin sonuna dek hak ettiği iş sözleşmesinde beklentileri karşılamak için çalıştık. Emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Atakum Belediyesi, tarihinde ilk defa KHK statüsünde olan belediye şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesine imza attı. Atakum Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde günlük ücretlere getirilen artışın yanı sıra kapsamlı bir şekilde düzenlenen sosyal haklarda alanında da işçi lehine önemli kazanımlar elde edildi. Taban yevmiye 120 TL olarak belirlenirken, ikinci yıl için yüzde 20 ücret zammı, sorumluluk zammı, yol ve yemek ücretleri, aile-çocuk ve öğrenim destekleri, maaş ikramiyesi başlıkları gibi birçok alanda yapılan değişiklikler imza altına alındı. Böylece geçen yılki asgari ücret üzerinden, görev ve iş tanımlarına göre ortalama yüzde 40 zam ücretlere yansıyacak.

"Sözleşmenin önemi çok büyük"

Sözleşmeyle emekçilerin beklentilerinin karşılandığını söyleyen DİSK Genel-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, "Öncelikle Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye belediyenin bütçesinden kaynaklanan problemlere rağmen emekçinin yanında olduğu için teşekkür ederiz. Hayat şartlarının zor olduğu bu süreçte, belediye imkanları kısıtlı olmasına rağmen yapılan ilk toplu sözleşme olmasından dolayı bu sözleşmenin önemi çok büyük. Uzun yıllardan sonra imzalanan ilk toplu sözleşmeyle arkadaşlarımızın beklentisinin iyi bir şekilde karşılandığını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Emekçilerimize hayırlı olsun"

Başkan Deveci ise, "Gece-gündüz, yaz-kış demeden Atakum için ter döken emekçilerimiz için hem maddi hem de manevi kazanımlarla dolu bir sözleşmeyi imza altına aldık. Belediye imkanları kısıtlı olsa da emekçilerimizin sonuna dek hak ettiği iş sözleşmesinde beklentileri karşılamak için çalıştık. Tüm belediye emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN