Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği - Son Dakika
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Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği

6 saat önce

Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği Atakum Belediyesi tarafından korona virüsü salgını nedeniyle 60 yaş üstü, hamile ve engelli vatandaşların alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmesi için oluşturulan sipariş hattı işitme engelliler için görüntülü bir şekilde hizmet vermeye...

Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği

SAMSUN - Atakum Belediyesi tarafından korona virüsü salgını nedeniyle 60 yaş üstü, hamile ve engelli vatandaşların alışverişlerini evden çıkmadan yapabilmesi için oluşturulan sipariş hattı işitme engelliler için görüntülü bir şekilde hizmet vermeye de başladı.

Atakum Belediyesi tarafından korona virüsü salgınının Türkiye'ye ulaşmasının ardından 60 yaş üstü, hamile ve engelliler gibi dezavantajlı bireyler için whatsapp hattı oluşturularak alışveriş desteği sağlanmaya başladı. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak ülkenin dört bir yanında yaygınlaşan uygulamayı belediye bir adım daha ileri taşıyarak işitme engelliler içinde farklı bir numaradan görüntülü olarak işaret dili ile de siparişler alınmaya başladı.

Atakum'da korona virüsü salgını nedeniyle kendilerini evde izole etmek zorunda kalan dezavantajlı bireyler, belediyenin whatsapp hattına ulaşarak market ihtiyaçlarını bildiriyor. Oluşturulan sipariş listeleri tedarik edilerek 60 yaş üstü, hamile ve engelli yurttaşların adreslerine teslim ediliyor. İlçe sakinleri kapıda kredi kartı ya da nakit olarak ödeme yapabiliyor. Atakum örneğinin ardından Türkiye'deki birçok belediye ve sivil toplum kuruluşunca hayata geçirilen uygulamada, engellilerin yaşamını kolaylaştıran yeni bir düzenlemeye gidildi.

Korona virüsünden korunmak için kendilerini izole eden işitme engelli ilçe sakinleri, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin desteği ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün katkısıyla oluşturulan 0543 447 04 93 numaralı görüntülü whatsapp hattını arayarak siparişlerini işaret dili ile oluşturabilecek. Temel gıda malzemelerine yönelik market alışverişleri, belediye görevlileri ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından kapıda ödeme olanağı ile engelli yurttaşların adresine ulaştırılacak. İşitme engelliler dışındaki diğer dezavantajlı bireyler, 0552 963 02 30 numaralı whatsapp hattı üzerinden siparişlerini oluşturmaya devam edebilecek.

Samsun'da yaklaşık 8 bin, Atakum'da ise bin 600 işitme engelli yaşıyor. Dezavantajlı bireylere yönelik uygulamaları ile dikkat çeken Atakum Belediyesi, birçok alanda işitme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Belediyesi İşaret Dili Çevirmeni Tugay Kurtgözlü, "Samsun'daki tüm işitme engellilere her alanda destek sağlıyoruz. Kamu kurumlarında, özel işletmelerde ya da sosyal ilişkilerinde iletişim sorunu yaşayan işitme engelliler bize ulaşıyor" dedi.

Görüntülü arama üzerinden işaret dili ile tercümanlık yaptıklarını kaydeden Kurtgözlü, "Son sekiz ay içinde yaklaşık 5 bin görüntülü çağrı aldık, 2 bin kişinin fiziksel olarak yanında bulunduk. Görüntülü çağrıların haricinde ihtiyaç durumunda işitme engellilerin yanlarında bulunup onlara tercümanlık konusunda yardımcı oluyoruz. Atakum Belediyesi'nin internet üzerinden canlı yayınlanan meclis toplantılarını eş zamanlı olarak işaret diline çeviriyoruz. Belediye personeli için başlattığımız işaret dili eğitimlerini Atakum ve Samsun'daki diğer kurum personelleri için de genişleteceğiz" diye konuştu.

Atakum'da işitme engellilere görüntülü alışveriş desteği

Atakum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:25 Kaynak: İHA

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