Son Dakika Haberleri: Atakum'da kadın kooperatifi kuruluyor
Son Dakika Güncel Atakum'da kadın kooperatifi kuruluyor

Atakum'da kadın kooperatifi kuruluyor

6 saat önce

Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ne bağlı 8 Kültür Evi'nde üretim yapan kadınların biraraya gelerek kadın kooperatifi kurma kararı aldığı bildirildi.

Atakum'da kadın kooperatifi kuruluyor, System.String[]

Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ne bağlı 8 Kültür Evi'nde üretim yapan kadınların biraraya gelerek kadın kooperatifi kurma kararı aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Atakum Belediyesi Kültür Sanat Merkezi (AKSEM) bünyesinde faaliyet gösteren kültür evlerinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerin ekonomik değere dönüştürülerek üretiminin arttırılması için kooperatif kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, kadın kooperatifi kurulması için Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin eşi Gülay Deveci, Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, Proje Koordinatörü Hatice Nazı Saral ile kültür evlerinde görevli kadınların katıldığı belirtildi.

Toplantıda, katılımcılara, kadınların bireysel güçlerini toplumsal yarara dönüştürmesi, sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda maksimum fayda görmelerinin sağlanması adına kurulacak kooparatifin diğer şehirlerde gerçekleşen başarılı uygulamaları slayt gösterisiyle anlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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