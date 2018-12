Atakum'da "Kadın" Önceliği

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi, dezavantajlı kadınlara yönelik verdiği psikolog ve avukat desteğinin yanı sıra, 60 branşta gerçekleştirilen meslek edindirme kurslarıyla, binlerce Atakumlu kadını istihdama kazandırıyor.Kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerle örnek olan Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkeziyle, ilçede yaşayan kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyor. Kadınlara yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı , "Atakum'da kadınlar her zaman ayrıcalıklı" dedi.Kadınlara yönelik projelerle her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'da yaşayan kadınların her zaman yanındayız. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı noktalarda eğitim içerikli çalışmaların da gerçekleştirildiği Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezimiz ile ilçemizde yaşayan kadınlara birçok alanda destek sağlıyoruz. Atakum Belediyesi olarak sosyal, kültürel, istihdam odaklı ve eğitim merkezli çalışmalar başta olmak üzere, hakları hakkında bilgilendirilmeleri, psikolojik ve hukuki destek almaları, kültürel etkinlikler içerisinde yer almaları, istihdam içerikli projelere yönlendirilmeleri gibi hayatın her alanında kadınların ve dezavantajlı grupların yanındayız" diye konuştu.Bugüne kadar 3 bin 500'den fazla kursiyere 60 farklı branşta meslek edindirme kursları düzenlediklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) atölyelerinde verilen meslek edindirme kurslarına katılan kadınlar, çocuklarını da eğitim aldıkları binalardaki kreşlere getirebiliyor. AKSEM Meslek Edindirme Kursları, ilçemizde yaşayan kadınların istihdama kazandırılması adına önemli bir rol oynuyor. Burada gerçekleştirilen kurslara katılan kadınlar, bir yandan el yeteneklerini geliştirirken, bir yandan da öğrendikleri mesleklerle kollarına altın bilezikler takmaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı, birçok Osmanlı ve Türk kültürüne ait el emeği ürünün yeniden hatırlanmasının sağlandığı Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM), 60 farklı branş, 35 uzman eğitici ve 3 bin 500'den fazla kursiyer ile çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN