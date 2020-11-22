Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek - Son Dakika

Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek

22.11.2020 13:22
Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek, System.String[]

Samsun'un Atakum Belediyesi, koronavirüs sebebiyle 14 gün boyunca evde zorunlu karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek gönderecek.

Samsun'un Atakum Belediyesi, koronavirüs sebebiyle 14 gün boyunca evde zorunlu karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek gönderecek.

Atakum Belediyesi, zorunlu karantinadaki kent sakinlerinin evlerine ücretsiz yemek ulaştıracak. PCR testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle 14 gün boyunca evde zorunlu izolasyonda kalan vatandaşların öğle yemekleri, belediyenin "pandemi dayanışma" ekiplerince kapılarına götürülecek.

Hizmetten yararlanmak isteyen Atakumlular, 0552 963 02 30 numaralı telefondan belediyeye ulaşarak aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirecek.

Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci, belediye olarak vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan Atakumlulara evde yemek desteği vereceklerini belirten Deveci, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının artışıyla evlerinde karantinada kalan çok sayıda komşumuz var. Alışveriş yapmak için dışarı çıkamıyorlar, bazıları hastalığın olumsuz etkileri nedeniyle kendinde mutfağa girip tencere kaynatacak gücü bulamıyor. Aralarında ekonomik zorluklar yaşayanlar da var. Pandemi destek ekiplerimiz, gıda bankacılığı paydaşımız Özgür Bölüşüm Derneği ve Samsunlu yardımseverlerin katkıları ile bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Karantinada kalan Atakumlular, 0552 963 02 30 numaradan ekiplerimize ulaşsınlar, kayıtlarını yaptırsınlar. Ekiplerimiz, Atakum Belediyesi sosyal tesislerinin mutfağında hazırlanan yemekleri kapılarına kadar ulaştıracak. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi Atakumluların yanında olmaya devam edeceğiz."

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Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek
Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek
Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek

Koronavirüs, Karantina, Türkiye, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek - Son Dakika


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