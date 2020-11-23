Atakum'da karantinadaki vatandaşların yemeği kapılarına gidecek - Son Dakika

Atakum'da karantinadaki vatandaşların yemeği kapılarına gidecek

23.11.2020 00:57
Atakum'da karantinadaki vatandaşların yemeği kapılarına gidecek, System.String[]

Atakum Belediyesi, korona virüsü sebebiyle 14 gün boyunca evde zorunlu karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek desteği sağlayacak.

Atakum Belediyesi, korona virüsü sebebiyle 14 gün boyunca evde zorunlu karantinada olan vatandaşlara ücretsiz yemek desteği sağlayacak.

Korona virüsü pandemisinin Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından ülkedeki ilk destek ekibini kurarak evlerinde kalan yurttaşların alışveriş ihtiyaçlarına destek olan Atakum Belediyesi, şimdi de zorunlu karantinadaki kent sakinlerinin evlerine ücretsiz yemek ulaştıracak. PCR testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle 14 gün boyunca evde zorunlu izolasyonda kalan vatandaşların öğle yemekleri, Atakum Belediyesi'nin pandemi dayanışma ekiplerince kapılarına götürülecek.

Hizmetten yararlanmak isteyen Atakumlular, 0552 963 02 30 numaralı telefondan belediyeye ulaşarak aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirecek. Talebin ulaşmasının ardından pandemi dayanışma ekipleri, HES kodlarını sorgulayarak yemek desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların risk durumunu belirleyecek. PCR testi pozitif olan ve temas nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 14 günlük izolasyon sürecini evde geçirmek zorunda olan yurttaşların öğle yemekleri kapılarına ücretsiz olarak ulaştırılacak. Atakum Belediyesi'nin gıda bankacılığı paydaşı Özgür Bölüşüm Derneği ile birlikte yürüteceği pandemi dayanışmasına Samsunlu yardımseverler de katkı sağlayabilecek. Zorunlu izolasyon nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım eli uzatmak isteyen Samsunluların Özgür Bölüşüm Derneği'ne yapacağı gıda bağışları, Atakum Belediyesi'nin sosyal tesislerindeki mutfakta yemeğe dönüştürülerek yararlanıcı vatandaşların adreslerine teslim edilecek.

"Attığımız her adım dayanışmamızı güçlendiriyor"

Korona virüsü pandemisinin Türkiye'de yerel yönetimlerin önemini herkese hatırlattığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Dünya ve Türkiye korona virüsü nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Atakum Belediyesi, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020'den bu yana sorumluluk almaktan geri durmadı. Gerek belediye kaynakları gerekse de yurttaş dayanışması ile kentimizde ihtiyaç sahibi olan tüm hanelere tek tek ulaşmaya çalıştık. Yaşlı ve engelli komşularımız başta olmak üzere tüm Atakumluları salgının olumsuz etkilerinden korumak için elimizi taşın altına koyduk. Talep gelmesini beklemeden harekete geçtik. Çünkü bu bizim görevimiz. Yerel yönetimlerin varlık sebebi sadece yol, asfalt, han, hamam yapmak değil. Sağlıklı beslenemeyen, ekonomik zorluklarla mücadele eden, evini ısıtamayan, akan çatısını tamir ettiremeyen, geleceğe umutla bakamayan komşularımızın olduğu bir kentte önceliklerimiz klasik yerel yönetim anlayışından farklı olmalı. Göreve gelmeden önce söylediğim, 'Benim elim sizin omzunuzda olacak' sözünü sürekli hatırlatıyorum. Pandemi dayanışma sürecimiz de bu sözün sahadaki yansımalarından sadece biri. Kentte komşuluk hukukunu geliştirmek için yurttaşlarımızla birlikte attığımız her adım dayanışmamızı güçlendiriyor" dedi.

"Yemeklerini kapılarına kadar ulaştıracağız"

Atakum Belediyesi'nin karantinadaki vatandaşlara evde yemek desteği sağlamaya başlayacağını hatırlatan Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Şimdi karantina sebebiyle evlerinde kalmak zorunda olan komşularımız için yeni bir hizmete başlıyoruz. Korona virüsü testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için ev izolasyonunda bulunan Atakumlulara evde yemek desteği vereceğiz. Vaka sayılarının artışı ile birlikte evlerinde karantinada kalan çok sayıda komşumuz var. Alışveriş yapmak için dışarı çıkamıyorlar, bazıları hastalığın olumsuz etkileri nedeniyle kendinde mutfağa girip tencere kaynatacak gücü bulamıyor. Aralarında ekonomik zorluklar yaşayanlar da var. Pandemi destek ekiplerimiz, gıda bankacılığı paydaşımız Özgür Bölüşüm Derneği ve Samsunlu yardımseverlerin katkıları ile bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. Karantinada kalan Atakumlular, 0552 963 02 30 numaradan ekiplerimize ulaşsınlar, kayıtlarını yaptırsınlar. Ekiplerimiz, Atakum Belediyesi sosyal tesislerinin mutfağında hazırlanan yemekleri kapılarına kadar ulaştıracak. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi Atakumluların yanında olmaya devam edeceğiz. Omuz omuza, gönül gönüle mücadele ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Bu günleri de geride bırakacağımıza inanıyorum. Birlikte başaracağız." - SAMSUN

Koronavirüs, Karantina, Türkiye, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum'da karantinadaki vatandaşların yemeği kapılarına gidecek - Son Dakika


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