Atakum'da konteynerler yer altına inecek - Son Dakika
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Atakum'da konteynerler yer altına inecek

6 saat önce

Sıfır Atık Projesi kapsamında Atakum'da yeraltı çöp konteyneri sistemine geçilmesini görüşen Atakum Belediye Meclisi, ilgili maddeyi oy birliği ile kabul etti.

Atakum'da konteynerler yer altına inecek, System.String[]

Sıfır Atık Projesi kapsamında Atakum'da yeraltı çöp konteyneri sistemine geçilmesini görüşen Atakum Belediye Meclisi, ilgili maddeyi oy birliği ile kabul etti. Ayrıca Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, toplantıda belediyenin yürüttüğü korona virüsü ile mücadele süreci konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.


Atakum Belediye Meclisi Mart ayı olağanüstü toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Meclis gündeminde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından teklifi verilen ve Atakum'da katı atık olan evsel çöplerin toplanmasında yer altı çöp konteyneri sistemine geçilmesine ilişkin madde görüşüldü. İlgili madde oy birliği ile kabul edildi.


"Sıfır atık için yer altı konteynerleri"


Mecliste görüşülen sıfır atık düzenlemesine ilişkin görüşlerini bildiren Başkan Deveci, sıfır atık konusunun dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirterek, "Çok uzun süredir bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında kırsal kalkınma, kapsamlı bir çevre eğitim modeli gibi sosyal projelerin iç içe olduğu projelerimiz var. Burada sona geldik. Türkiye'de başka örneklerini de inceledik. İnsan sağlığını korumak aynı zamanda anayasal bir sorumluluk ve belediyelerin görevidir. Belediye yasamızda da buna benzer hükümler var. İlgili pek çok yasa da var. Bu yasal dayanaklarla biz bu projenin devamı ve tamamlayıcısı olarak yer altı konteyneri sistemini Atakum'da kurmaya çalışıyoruz. Bir diğer husus çöplerin kaynağında ayrıştırılmasını hedefliyoruz. Eğer bunları gerçekleştirip kentimizde üretilen evsel atıkların yüzde 50'si veya yüzde 60'ının geri dönüşümüne yönelik bir potansiyele ulaştırabilirsek çöp toplama hizmetine ayırdığımız bütçeyi denkleştirebiliriz. Diğer yandan şehrin temizliği, Atakum'un kültür, sanat ve turizm iddiamızı ortaya çıkaracak engelleri de aşmış olacak" dedi.


"Tek tip ve önerilen modelde yer altı konteynerlerini yapacaklar"


Yapılacak olan yeraltı konteynerlerinin Atakum için önemli bir adım olduğunu söyleyen Deveci, "Bu mevzuat hükümleri tamamı birlikte değerlendirildiğinde; kamu kurumları, büyük ticaret merkezleri, siteler, 20 bağımsız konuttan daha büyük apartmanlar bizim gösterdiğimiz yerlere, maliyetlerini kendilerini karşılamak kaydıyla, tek tip ve önerilen modelde yer altı konteynerlerini yapacaklar. Biz bu meclis kararıyla sürecin başladığını kurumlara tebliğ edeceğiz ve sürecin sağlıklı işlemesi için iş birliği yapacağız. Atakum bu meclis kararıyla önemli bir adım atmış olacak" diye konuştu.


"Dezavantajlı bireylere ulaşıyoruz"


Atakum'da korona virüsüne karşı yürütülen mücadele çalışmalarına da değinen Başkan Deveci, "Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi arkadaşlarımız korona virüsü sebebiyle evlerinde çıkamayan yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların yaşamına dokunacak sosyal bir çalışmaya imza atıyor. Bir WhatsApp hattı kurdular. Dezavantajlı gruptaki Atakumlular buraya ulaşıyor. Temel gıda gibi market ihtiyaçlarını bildiriyorlar. Sonrasında alışveriş gerçekleştirilip kapıda ödenecek şekilde evlere teslim ediliyor. Bunu yaparken Atakum esnafının gözetilmesi de ön planda tutuluyor" şeklinde konuştu.


Başkan Deveci ayrıca toplantıda Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü anarak "Çanakkale Zaferi, hiçbir millete nasip olmayan bir başarı örneğidir. Türk milletine nasip olan bu günün seneyi devriyesidir. Ailemden, benim soyadımı taşıyan yedi şehit Çanakkale'de yatıyor. Bu ülkenin geleceği ve bugünler için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Cemil Deveci, Türkiye, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:56 Kaynak: İHA

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