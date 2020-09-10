Atakum'da kontrollü sosyal hayat denetimi - Son Dakika

Atakum'da kontrollü sosyal hayat denetimi

SAMSUN - Korona virüsü salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı ilk günden bu yana denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarına devam ediyor. Son dönemde Samsun'da vaka sayısının artması ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı ek kararlar ile Atakum Zabıtası denetimleri sıklaştırdı.

Çin'den başlayıp dünya geneline yayılan korona virüsü salgını sonrasında acil durum eylem planını devreye alarak ilk günden itibaren sahaya inen Atakum Belediyesi, pandemiye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Atakum'un tüm mahallelerinde salgın önlemlerini denetleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Samsun'daki vaka sayısındaki artış ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı ek kararların ardından denetimleri yoğunlaştırdı. Esenevler ve Denizevleri mahallelerindeki iş yerlerini ziyaret eden Zabıta ekipleri, bölge esnafını alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği korona virüsü tedbirleri konulu ek genelgedeki düzenlemeler hakkında iş yeri sahipleri ve çalışanlara bilgi aktaran ekipler, ülke genelinde tüm alanlarda maske takılmasının zorunlu hale geldiğini, kurallara uymayan yurttaşlara idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Giriş ve koltuklara uyarılar asıldı

Restoran ve kafe gibi yeme-içme mekanlarının oturma bölümlerinde sosyal mesafe düzenlemelerini kontrol eden ekipler, kullanılmaması gereken koltuklara; üzerilerinde "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafemizi koruyalım" mesajlarının yer aldığı uyarılar astı. Müşterilerin konuk edildiği tüm salonlarda boşluklu oturma düzeni sağlanması gerektiğine yönelik uyarılar yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsü riskine karşı 14 kural afişi ile iş yerlerinde müşterilerin dikkat etmesi gerekenleri anlatan afişler, işletmelerin girişlerine asıldı. Denetim yapılan iş yerlerinde ruhsat ve belge kontrolü de gerçekleştiren ekipler, tespit ettikleri eksiklikler konusunda işletmecilere uyarıda bulundu. Ayrıca zabıta ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyen yurttaşlara maske kullanma zorunluluğu hakkında bilgi verdi.

Yüzlerce iş yeri denetlendi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kontrollü sosyal hayat döneminin başlangıcı ile birlikte Atakum'daki pazar yerleri, yeme-içme mekanları, kuaförler, güzellik salonları gibi yurttaşların toplu halde bulunduğu çok sayıda noktada aralıksız denetimler gerçekleştirmişti. Geçen ay İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile ülke genelinde yapılan 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' kapsamında ilçedeki saha çalışmalarını aralıksız yürüten Atakum zabıtası, yüzlerce iş yerini denetlemişti. Semt pazarları ve farklı alanlarda hizmet veren iş yerlerine yönelik denetimlerde kontrollü sosyal hayat döneminde uygulanan kurallar hakkında bilgi verilmişti. Ayrıca temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmişti.