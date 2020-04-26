Atakum'da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı - Son Dakika
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Atakum'da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı

6 saat önce

Atakum Belediyesi, ilçenin kırsal kesimlerinde yetiştirilen ve halk arasında "Nebiyan" adıyla bilinen kuru fasulye çeşidi için alım garantili sözleşmeli tarım programı başlatıyor.

Atakum'da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı, System.String[]

Atakum Belediyesi, ilçenin kırsal kesimlerinde yetiştirilen ve halk arasında "Nebiyan" adıyla bilinen kuru fasulye çeşidi için alım garantili sözleşmeli tarım programı başlatıyor.

İlçede tarım yapılan 28 mahalledeki üreticilere çağrı yapan belediye, çiftçilerle sözleşme imzalayacak. Hasat döneminde üreticiden alınacak olan fasulyenin tanıtım ve satışı Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Kırsal mahalleleri kalkındırmayı amaçlayan program, gelecek yıllarda farklı tarımsal ürünler ile çeşitlenecek.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin ilçenin kırsal mahallelerinin kalkınması için kurulmasına öncülük ettiği Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Atakumlu çiftçilere yönelik ilk alım garantili sözleşmeli tarım programını başlatıyor. Atakum'un kırsal mahallelerinde yetişen "Nebiyan" cinsi kuru fasulyenin üretimini teşvik etmek için hazırlıklarını tamamlayan Atakum Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım yapan çiftçilere ulaşıyor. Belediye ile sözleşme imzalayarak Nebiyan fasulyesi üreten çiftçilerin hasat döneminde elde ettikleri mahsul belediye tarafından piyasa değerinde satın alınacak. Marka haline getirilecek olan, lezzetli ve protein değeri yüksek Nebiyan fasulyesinin tüm Türkiye'ye pazarlanması ve satışı Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Atakumlu çiftçilere bir araya gelmişti. Belediyenin kırsal kalkınma projeleri yerel üreticilere anlatılarak, çiftçilerle görüş alışverişinde bulunulmuştu.

İstekli çiftçilerle sözleşme imzalanacak

56 mahallesinin 28'inde tarımsal üretim yapılan Atakum'un kırsal yerleşim alanlarının kalkınması için projeler geliştiren Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ilk alım garantili sözleşmeli tarım programını başlattı. Atakum'un rakımı yüksek verimli toprakları ve doğal üretim yöntemlerine uygun ürünleri belirleyen yetkililer, ilk projenin bir kuru fasulye cinsi olan "Nebiyan" ile gerçekleştirilmesine karar verdi. Kırsal mahallelerdeki muhtarlar aracılığıyla üreticilere ulaşan Atakum Belediyesi'nin ziraat mühendisleri, alım garantili sözleşmeli tarım programı için çiftçilerin başvurularını topluyor. Üretim yapacakları arazi metrekarelerini bildirecek olan çiftçiler ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanacak. Müdürlüğe bağlı ekipler, çiftçilerin ekimden hasada dek tüm üretim sürecini yakından takip edecek. Doğallık standardı belirlenen üretim sürecinde sadece hayvan gübresi kullanılabilecek. Hasat zamanı geldiğinde sözleşmeli çiftçilerin elde ettiği ürünler, Samsun Ticaret Borsası'nın belirlediği fiyat üzerinden Atakum Belediyesi tarafından satın alınacak.

Tüm türkiye'de satışa sunulacak

Üretim süreciyle eş zamanlı olarak pazarlama ve tanıtım çalışmalarını da yürütecek olan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Nebiyan fasulyesini tüm Türkiye'ye tanıtacak. Atakum'un kırsal kesimlerinde yetişen ve bölgede yaşayan yurttaşların öncelikli tercihleri arasında yer alan Nebiyan fasulyesi, özel ambalajı ve yapılacak tanıtım çalışmaları ile Türkiye genelinde satışa sunulacak. Atakum Belediyesi ile sözleşme imzalayarak üretim yapan çiftçiler, alım garantisi sayesinde hasat döneminde maddi kayba uğramayacak, ürünlerini piyasa değerinden satarak hak ettiği geliri elde edebilecek. Atakum'da kırsal kalkınmanın hızlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, alım garantili sözleşmeli programlarını gelecek yıllarda farklı ürünler için çeşitlendirecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde 28 kırsal mahallede pilot üretici olarak belirlenecek bazı çiftçilere domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımı gerçekleştirilecek.

Nebiyan'ın üretimi sınırlı, protein değeri yüksek

İsmini, Atakum'un komşu ilçesi 19 Mayıs'taki Nebiyan Dağı'ndan alan kuru fasulye cinsi, Atakum'un yüksek rakımlı, hava kirliliğinden uzak arazilerinde yetişiyor. Üretiminde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan fasulye, doğallığı ile dikkat çekiyor. Hanelerin mutfak tercihlerini yapan ev hanımları, kısa sürede pişmesi ve dağılmaması nedeniyle Nebiyan fasulyesini tercih ediyor. Uzmanlar, sindirim sistemini daha iyi çalıştırdığı ve vücuttaki kolesterolü düşürdüğünü belirttikleri Nebiyan fasulyesinin bol miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor. Kırmızı ete yakın değerde protein içeren fasulye cinsi, kas kütlelerini geliştirmek isteyen sporcular tarafından da sıkça tüketiliyor. Verim alınabilmesi için belirli özelliklere sahip arazilerde yetiştirilen Nebiyan fasulyesinin üretimi sınırlı olduğu için piyasadaki ekonomik değeri de her hasat döneminde yüksek seyrediyor. - SAMSUN

Türkiye, Atakum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:54 Kaynak: İHA

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