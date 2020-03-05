Atakum'da öğrenciler NASA'ya misafir oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atakum'da öğrenciler NASA'ya misafir oldu - Son Dakika

Atakum'da öğrenciler NASA'ya misafir oldu

6 saat önce

Samsun'da öğrenciler Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi'nde (NASA) çalışan Türk mühendislerle telekonferans yaptı.

Atakum'da öğrenciler NASA'ya misafir oldu, System.String[]

Samsun'da öğrenciler Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi'nde (NASA) çalışan Türk mühendislerle telekonferans yaptı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu'nun girişimleri sonucu NASA'da çalışan Türk bilim insanlarından Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile canlı video bağlantısıyla görüşme fırsatı buldu.

Astrofizikçi Yıldız, öğrencilere uzay bilimi ile ilgili genel bilgiler dışında uzay turizmi, asteroid madenciliği, karasal - gaz temelli gezegenler, Mars'taki yaşamda karşılaşabilecek problemler, 2023 Mars misyonuyla ilgili yürütülen çalışmalardan bahsetti.

Öğrenciler ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği telekonferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, uzay çalışmalarıyla ilgilenmek isteyen öğrencilere seçebilecekleri bölümler hakkında bilgi verdi.

Yıldız, öğrencilere asla hayallerinden vazgeçmemeleri ve bunun için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

Samsun, Atakum, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de hava gerginliği! Türk F-16'lar Rus askeri uçaklarına karşı havalandı
Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı 19 yaşındaki genç, "Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum'da öğrenciler NASA'ya misafir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]