Atakum'da öğrenciler NASA'ya misafir oldu - Son Dakika

Samsun'da öğrenciler Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi'nde (NASA) çalışan Türk mühendislerle telekonferans yaptı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu'nun girişimleri sonucu NASA'da çalışan Türk bilim insanlarından Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile canlı video bağlantısıyla görüşme fırsatı buldu.

Astrofizikçi Yıldız, öğrencilere uzay bilimi ile ilgili genel bilgiler dışında uzay turizmi, asteroid madenciliği, karasal - gaz temelli gezegenler, Mars'taki yaşamda karşılaşabilecek problemler, 2023 Mars misyonuyla ilgili yürütülen çalışmalardan bahsetti.

Öğrenciler ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği telekonferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, uzay çalışmalarıyla ilgilenmek isteyen öğrencilere seçebilecekleri bölümler hakkında bilgi verdi.

Yıldız, öğrencilere asla hayallerinden vazgeçmemeleri ve bunun için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.