Atakum'da parklara kış bakımı - Son Dakika

Atakum'da parklara kış bakımı

17.12.2020 14:30

Atakum'da parklara kış bakımı Atakum Belediyesi, kentin dört bir yanındaki parklarda kış bakımını sürdürüyor.

Atakum'da parklara kış bakımı

SAMSUN - Atakum Belediyesi, kentin dört bir yanındaki parklarda kış bakımını sürdürüyor. Sonbahar aylarında başlatılan çim biçme ve budama çalışmalarının ardından oyun grupları, çevre çitleri, banklar ve masaları boyayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj alanlarını kışa dayanıklı birbirinden renkli bitkilerle süslüyor.

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği parkları kış sezonuna hazırlıyor. Pandemi kısıtlamalarında da ara vermeden sahada olmak için kapsamlı bir çalışma takvimi hazırlayan ekipler, parklarda budama, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra bitkilendirme uygulamalarını yürütüyor. Peyzaj mühendislerince her bir park için ayrı ayrı hazırlanan projeler, saha ekiplerine aktarılıyor. Bitkilendirme çalışmalarına, parklardaki alanlara kaba tesviye yaparak başlayan ekipler, toprağı bitki dikimine hazır hale getiriyor. Çapa makinesi ile karıştırılarak havalandırılan toprağa kış ayları boyunca kenti süsleyecek olan bitkiler dikiliyor. Çim kaplamaları zarar gören alanlara da çim tohumu atılarak zemin yeniden yeşil bir görünüme kavuşturuluyor. Parklarda yer alan oyun grupları, çevre çitleri, banklar ve masaları da boyayarak bakımdan geçiren ekipler; ağaç ya da çalı gibi bitkileri de budayarak şekil veriyor. Parklarda gerçekleştirilen çalışmalara, Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı peyzaj mühendisleri de eşlik ediyor. Her gün kentin farklı noktalarında çalışma yürüten ekipler, Atakum Belediyesi'ne ait parkları; menekşe, süs lahanası, kasımpatı, sarı çalı papatyası, Meksika petunyası, sakız sardunya, papatya, dresena, grevilya ve lavantin gibi çiçeklerle süslüyor. Parkları renklendirmek için aralarında çiçek, çalı ve ağaçların bulunduğu yaklaşık 50 farklı bitki türü kullanılıyor. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, iklim koşulları uygun olduğu sürece çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

"Yeni parklar inşa ederken mevcutları da yeniliyoruz"

Kent genelinde 400'den fazla park bulunduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, bir yandan yeni parklar inşa ediyor diğer yandan da mevcut parklarımızı yeniliyor, bakımdan geçiriyor ve kış şartlarına uygun bitkilerle süslüyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hemşehrilerimiz parklarda çok vakit geçiremiyor ama bu günleri geride bırakacağız. Mahalle parklarımız yine her yaştan Atakumlunun bir araya geldiği mekanlar olacak, komşuluk hukukunun gelişmesine katkı sağlayacak. Yan apartmandaki komşular ile bu parklarda tanışılacak, mahallenin minikleri ilk arkadaşlıklarını buralarda kuracak. Biz de parklarımızı mevsime uygun bitkiler ile süsleyerek Atakumluların gözlerine hitap eden mekanlar haline getirmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mahalle parkları, sizlerin ödediği vergiler ile inşa ediliyor. Kamusal yapılar, bizim ortak değerimiz. Korumak ve zarar verenlere engel olmak da herkesin görevi" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir ortam için ellerinden geleni yapıyorlar"

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalardan memnun olduğunu belirten esnaf Fatih Aycin, "Dükkanımın önü her gün süpürülüyor. Her gün burada temizlik yapılıyor, temizlik görevlisi arkadaşlar sağolsunlar. Genel olarak memnunum. Mesela, karşı taraf da pislendiği zaman tekrar gelinip peyzaj çalışmaları yapılıyor" dedi. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Burak Karatekin, "Çalışmalardan çok memnunuz, zaten burası Belediyemizin yaptığı güzel bir yer. Ekiplerimiz de sağ olsun, soğuk hava dinlemeden, yasak dinlemeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bize güzel bir ortam oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Genel olarak memnunuz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Volkan Aksu ise "Atakum Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyorum. Burası önceden çer çöptü doğrusunu söylemek gerekirse. Çalışmaları çok iyi, bu park dizaynları da çok iyi. Yukarıya, köşeye yeni bir park yapıldı. Orası da bayağı iyi oldu. Bir de sosyal medyadan takip ediyorum Atakum Belediyesi'ni, bayağı iyi çalışıyor" diye konuştu.

Öğretmen Nazan Öner, "Çalışmalardan memnunum, ellerindeki imkanlar doğrultusunda yapabildiklerini düşünüyorum. İmkanları çok kısıtlı çünkü. Temizlik olarak herhangi bir sıkıntı yok. Mesela bu dönemde, ellerinden geldiğince yardım yaptıklarını, yardım kolileri hazırladıklarını düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben, iyi buluyorum çalışmalarını. Eğer ellerinde imkan olsaydı çok daha fazlasını da yapabileceklerine inanıyorum. Güzel bir belediyecilik örneği gösteriyor Cemil bey, ben memnunum" ifadelerini kullandı.

Atakum'da parklara kış bakımı
Atakum'da parklara kış bakımı
Atakum'da parklara kış bakımı
Atakum'da parklara kış bakımı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum'da parklara kış bakımı - Son Dakika


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