Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak - Son Dakika

Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak

04.01.2021 17:01
Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak, System.String[]

Atakum Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısında Cemal Yeşilyurt, Güven Gümüşdağ ve Eren Sağlam'ın isimlerinin Atakum'da yaşatılmasını kararlaştırdı.

Atakum Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısında Cemal Yeşilyurt, Güven Gümüşdağ ve Eren Sağlam'ın isimlerinin Atakum'da yaşatılmasını kararlaştırdı.

Samsun iş dünyasının önemli isimlerinden merhum iş insanı Cemal Yeşilyurt, Samsun futboluna önemli katkılar sunan merhum spor insanı Güven Gümüşdağ ile Atakum Belediyespor U-14 futbol takımının merhum oyuncusu Eren Sağlam'ın isimlerinin Atakum'da yaşatılmasını karar verdi.

Atakum Belediye Meclisi, 2021'in ilk Olağan Toplantısı'nı Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin başkanlığında korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "2021 yılında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Dilerim ki 2020 yılının bir benzeri olmaz. Umarım 2020 yılında dünyaca yaşadığımız acıları bir daha yaşamayız. Dilerim, ülkemizin önü açılır, aydınlık bir geleceğe başlarız. Yeni yıl da bize bunları müjdeler" ifadelerini kullandı. Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Samsun'un önemli iş insanlarından Cemal Yeşilyurt'un isminin kentteki bir parka verilmesi önerisini görüşen Meclis, oybirliği ile aldığı kararla Başkan Cemil Deveci'yi yetkilendirdi. Yazı İşleri Müdürlüğü'nün önerisi ile de Atakum Belediyespor ve Samsun futboluna hizmetler bulunan spor insanı Güven Gümüşdağ'ın isminin Atakum'daki bir tesiste yaşatılması konusunda oybirliği ile Başkan Deveci'ye yetki verildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun önerisi ile Atakum Belediyespor U-14 takımı futbolcusu Eren Sağlam'ın isminin de bir parka verilmesi oybirliği ile karara bağlandı.Meclis'te alınan kararlar ile geçen kasım 2020'de yaşamını yitiren iş insanı Cemal Yeşilyurt, geçen aralık ayında vefat eden spor insanı Güven Gümüşdağ ve geçen ağustos ayında hayatını kaybeden Atakum Belediyespor futbolcusu Eren Sağlam'ın anıları Atakum'daki tesislerde yaşatılacak.

Samsun ve Atakum'un kaybettiği değerlerin isimlerinin kentteki parklarda yaşayacağını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Cemal Yeşilyurt Karadeniz'in önemli iş insanlarındandı. Tüm ailesi ile birlikte Atakum'da yaşıyor. Ben, 'Cemal ağabey' demek istiyorum. Hayırseverliği ile tanınıyordu. Bu kente önemli katkıları oldu. Cemal ağabeyin adını bir parkımızda yaşatacağız. Güven Gümüşdağ, Samsunspor'un eski futbolcusu. Samsun'un spor yaşamı için önemli bir isimdi. Onun da anısını yaşatmak istiyoruz. Bir spor tesisimize ismini vereceğiz. Eren Sağlam, Atakum Belediyespor'da bizim futbolcumuzdu. Maalesef genç yaşta Karadeniz'in en büyük sorunlarından biri olan kanser nedeniyle kaybettik. Eren'in ismi de Atakum'da bir parkta yaşayacak. Kanser ya da diğer çevre sorunlarına çözümler bulabilmek için belediyemizin Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak çalışma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde Meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte gündeme alacağız" diye konuştu.

Toplantıda; Denetim Komisyonu seçimleri de gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Hasan İpek, Şefaattin Sağdış, İYİ Parti grubundan Ayhan Ayvaz, Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Recep Kemal Certel ve Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Uğur Özel Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. Öte yandan Meclis üyelerinin huzur hakları, kadastro çalışmalarında görev alacak bilirkişi heyetinin oluşturulması, sözleşmeli personelin 2021 ücretlerinin tespiti, geçici işçi çalıştırılması, imar yolu izinleri ve imar değişikliklerine ilişkin maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Atakum Belediye Meclisi Ocak ayı 2. Oturumu 8 Ocak Cuma günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak
Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak
Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak
Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak

Cemal Yeşilyurt, Cemil Deveci, Samsun, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti
Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri Transfer dönemi öncesi TFF'den resmi açıklama geldi! İşte kulüplerin harcama limitleri         
17:23
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş         
15:24
Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın         
14:45
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı         
11:03
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 17:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atakum'da, Samsun'un değerleri yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei