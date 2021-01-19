Atakum'da yaban hayvanlarına yem takviyesi - Son Dakika

Samsun'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem takviyesi yapıldı.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 42 ayrı noktaya yem bıraktı.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, basın mensuplarına, karla kaplanan arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptıklarını aktardı.

Özellikle 1350 rakımlı Kocadağ bölgesinde doğal yaşamın kış koşullarından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Küçükala, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaşayan kuşların kar yağışı sonrası aç kalmasını önlemek istedik. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yaşamını bu alanda sürdüren kanatlı türlerinin aç kalma tehlikesi var. Pazartesi gününden itibaren başlayan yoğun kar yağışından dolayı yaban hayvanlarının yem ve su kaynağı olarak kullandıkları alanlar şu anda beyaz örtü ile kaplı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, kuşlar için Halk Yem Evi tesisimizde özel yem üretimi gerçekleştirdi. Kırsal bölgelerde kar altındaki alanlara ulaşarak kuşların yere inip beslenmelerine olanak tanıyacak alanlar oluşturdular. Atakum'daki ekosistemin varlığını sürdürebilmesi için bu tür çalışmalara devam edeceğiz."

Küçükala, Atakum Belediyesi Halk Yem Evi'nde hazırlanan yem karışımın yanı sıra kentteki semt pazarlarından toplanan sebze ve meyveleri hayvanlar için doğaya bıraktıklarını sözlerine ekledi.