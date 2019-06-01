Son Dakika Haberleri: Atakum'da zabıtadan bayram denetimi
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Atakum'da zabıtadan bayram denetimi

1 saat önce

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretimle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve imalathanelere ani denetim düzenledi.

Atakum'da zabıtadan bayram denetimi, System.String[]
Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri merdiven altı üretimle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde fırın ve imalathanelere ani denetim düzenledi.

Ramazan Bayramı öncesinde Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra merdiven altı üretimle mücadele kapsamında Atakum'da faaliyet gösteren fırın ve imalathanelere ani denetimler gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 5 ekibin gerçekleştirdiği ani denetimlerde iş yerleri titizlikle incelendi. Atakum'da binlerce kişiye hizmet veren işletmelerde ekipler, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, üretimde kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu, hijyen, gramaj ve etiket kontrolü, ruhsat ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yaptı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, denetimler gerçekleştiği esnada işletmelerde olan vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek zabıta ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
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