Atakum'dan 8 bin 854 kişiye sıcak yemek desteği - Son Dakika

Samsun Atakum Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek dayanışmasıyla 129 günde 2 bin 853 hanede 8 bin 854 yurttaşa ulaştı. Mart ayında kişi bazında en yoğun dönemi geçirdiklerini söyleyen Başkan Deveci, "Atakumlularla dayanışmamızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'de ilk korona virüs vakası görülmesinin hemen ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla hazırlanan acil eylem planını uygulayan Atakum Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladığı Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Atakum Belediyesi, Samsunlu yardımseverlerin Özgür Bölüşüm Derneği üzerinden AtaMarket Gıda Bankası'na yaptığı destekle kentte bulunan çok sayıdaki yurttaşa karantina döneminde ücretsiz sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. 129 gündür koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan yurttaşlara Atakum Belediyesi tesislerinde hazırlanan sıcak yemekleri ulaştıran ekipler, 23 Kasım 2020- 31 Mart 2021 tarihleri arasında 2 bin 853 hanede 8 bin 854 yurttaşa destek sağladı.

Mart ayında talep rekoru

Türkiye ve Samsun'da korona virüs vakalarının artışıyla paralel olarak talep yoğunluğu yaşayan Pandemi Destek Ekibi, kasım ayında 403 hanede bin 76 yurttaşa, aralık ayında 998 hanede 2273 yurttaşa; ocak ayında 223 hanede 676 yurttaşa, şubat ayında da 379 hanede bin 292 yurttaşa yemek desteği sağladı. Mart ayına gelindiğinde vakaların artışıyla birlikte rekor sayıda başvuru alan Atakum Belediyesi, ekip sayısını artırarak mart ayı içerisinde 850 hanede 3 bin 36 yurttaşa sıcak yemek ulaştırdı. Pandemi Destek Ekibi, 129 günlük çalışma döneminde ise toplamda 2 bin 853 hanede 8 bin 854 korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan yurttaşla dayanışma sağladı.

Temassız teslimat

Atakum Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde hazırlanan dört çeşit yemek, özel izolasyonlu kutulara yerleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pandemi Destek Ekibi'ne teslim ediliyor. Hazırlanan dağıtım planına göre yola çıkan ekipler önceden bilgilendirdikleri ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini daire kapılarına bırakıyor. Teslimat pandemi koşullarına göre temassız gerçekleştiriyor. Yemek hizmetinden yararlanabilmek isteyen yurttaşlar, pandemi destek ekibine 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı'ndan ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından talepte bulunan kişilerin HES kodları kontrol ediliyor. Şartları uygun olan Atakumlular, dağıtım listelerine eklenerek evlerinde yemek hizmeti alabiliyor.

Pandemi dayanışması devam edecek

Pandemi Destek Ekibi'ne dayanışma ziyaretinde bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de daha önce ekibin mutfak emekçileriyle mutfağa girmiş, yemekleri kaplara doldurmaya ve paketlemeye destek olmuştu. Başkan Deveci, pandemi sürecinde Atakum Belediyesi mutfağında hazırlanan ve dört çeşit yemekten oluşan dayanışmanın devam edeceğini belirterek, "Maalesef vaka sayıları artıyor. Samsun, uzun süredir çok yüksek riskli illerde ilk sırada. Pandemi Destek Ekibimiz de kişi bazında en yoğun ayını geçirdi. Ekiplerimiz çok değerli bir hizmet yapıyor. Haftanın yedi günü, kentin en uzak mahallelerine kadar korona virüs hastalarına sıcak yemek ulaştırıyorlar. Bazı yurttaşlarımız maalesef hastalığı biraz ağır geçiriyor ve kendilerine, ailelerine yemek yapabilecek gücü bulamıyor. Tesislerimizde hazırlanan, vitamin değeri yüksek yemeklerle bizler de onların yanlarında oluyoruz. Pozitif teşhisli komşularımızla yüz yüze gelemiyoruz ama bize teşekkürlerini mesajla ve telefonla ilettiklerinde bizler de çok mutlu oluyoruz. Komşularımızın daha fazla Pandemi Destek Ekibi'ne ihtiyaç duymamalarını, hasta olmamalarını ve bu pandemi sürecinin de bir an önce bitmesini diliyorum. En kısa zamanda da bu sürecin sona ermesini normal, sağlıklı hayatımıza dönüp böyle bir hizmet vermek zorunda kalmayacağımız günlerin bir an evvel gelmesini bekliyoruz. Bu son derece kritik dönemde, komşularımızın kişisel tedbirlerini artırmalarını, kalabalık alanlardan kaçınmalarını, kendilerini ve sevdiklerini bu virüsten korumaları için her zamankinden daha fazla önlem almalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN