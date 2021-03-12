Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu - Son Dakika

Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu

12.03.2021 20:33

Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu Atakum Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı Kabulü'nün 100. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir video yayınladı.

Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu

SAMSUN - Atakum Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı Kabulü'nün 100. yıl dönümü nedeniyle anlamlı bir video yayınladı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi meşalesinin yakıldığı Samsun'un simge noktalarında gençlerle çekilen videoda İstiklal Marşı, Samsun'un tarihi yerlerinde yankılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ortak önerge ile 2021, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edildi. Atakum Belediyesi de milli mücadelenin ruhunu, kararlılığını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ortaya koyan destan olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için çekimlerini gerçekleştirdiği anlamlı videoyu yayınladı. Videonun sonunda Atakum Belediyesi personeli ile omuz omuza istiklal mesajı veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü Ay yıldızlı bayrağımız bugün gururla dalgalanıyorsa, bunu başta milli mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onunla birlikte savaşan milletimizin kadın erkek, genç yaşlı evlatlarına borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Simge noktalarda çekildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da ulusal kurtuluş mücadelesi meşalesini yaktığı Samsun'un tarihi ve coğrafi simge noktalarında dokuz lise öğrencisi İstiklal Marşı'nın birer kıtasını seslendirdi. Son kıta ise, bütün öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a ilk adımını attığı Tütün İskelesi'nde hep bir ağızdan söylendi. Videoda aynı zamanda Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru, Asri Mezarlığı Şehitliği, Amisos Tepesi, Kuş Cenneti, Büyük Cami ile Kanal ATA stüdyoları ve Atakum Belediyesi mekanları kullanıldı.

Belediye binasına dev Türk bayrağı

Videonun son bölümünde ise Atakum Belediyesi Hizmet Binası önünde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye personeliyle omuz omuza 'istiklal mesajı' verdi. Aynı esnada belediye hizmet binasından dev Türk bayrağı açıldı. Başkan Deveci mesajında, "Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü Ay yıldızlı bayrağımız bugün gururla dalgalanıyorsa, bunu başta milli mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onunla birlikte savaşan milletimizin kadın erkek, genç yaşlı evlatlarına borçluyuz. Milli mücadelemizin şehit ve gazilerini, 100. yılını kutladığımız İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum. İstiklal Marşı'mızın 100. yılını kutlarken, görevi başında şehit düşen başta 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ı ve 11 askerimizi; vatan savunmasında şehit olan emniyet görevlilerimizi ve askerlerimizi saygıyla minnetle ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

AtaÇocuklu minikler duygulandırdı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle Atakum Belediyesi aynı zamanda AtaÇocuk Kreşi öğrencileri ile de video çekimi gerçekleştirdi. 5-6 yaş grubu kreş öğrencileri İstiklal Marşı'nın tamamını ezberledi. Kıtaları aralarında paylaşan öğrenciler tek tek kamera karşısına geçip İstiklal Marşı'nı seslendirdi. İstiklal Marşı'nı adeta yaşayarak seslendiren minikler ise duygulandırdı.

Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu
Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu
Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu
Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Samsun, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum'dan anlamlı 'İstiklal Marşı' videosu - Son Dakika


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