Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği - Son Dakika

Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği

05.05.2021 15:28
Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği, System.String[]

Atakum Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek dayanışmasını tam kapanma döneminde de sürdürüyor.

Atakum Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek dayanışmasını tam kapanma döneminde de sürdürüyor.

Türkiye'de ilk korona virüs vakası görülmesinin hemen ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla hazırlanan acil eylem planını uygulayan Atakum Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladığı Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi çalışmalarına tam kapanma döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Atakum Belediyesi, Samsunlu yardımseverlerin Özgür Bölüşüm Derneği üzerinden AtaMarket Gıda Bankası'na yaptığı destekler sayesinde korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan yurttaşlara Atakum Belediyesi tesislerinde hazırlanan sıcak yemekleri ulaştırıyor.

13 bin 783 kişiye destek

Kasım ayından bu yana korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan Atakumlulara sıcak yemek desteği sağlayan Atakum Belediyesi, 23 Kasım 2020- 5 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki 164 günde, 4 bin 413 hanede 13 bin 783 vatandaşa destek sağladı. Ay bazında bakıldığında ise, Kasım ayında 403 hanede bin 76 kişiye, Aralık ayında 998 hanede 2 bin 773 kişiye, Ocak ayında 223 hanede 676 kişiye, Şubat ayında 379 hanede bin 292 kişiye, Mart ayında 850 hane 3 bin 36 kişi, Nisan ayında ise hem hane hem de kişi bazında en yoğun ayını geçiren Pandemi Destek Ekibi, bin 472 hanede 4 bin 624 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

"Dayanışmayı sürdüreceğiz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, Atakumlularla dayanışmanın süreceğini belirterek pandemi bitinceye dek sıcak yemek desteğinin devam edeceğini söyledi. Başkan Deveci, "Pandemi Destek Ekibimiz, Nisan ayı içerisinde 4 bin 624 yurttaşımıza ulaşarak kişi bazında en yoğun ayını geçirdi. Ekiplerimiz çok değerli bir hizmet yapıyor. Haftanın yedi günü, kentin en uzak mahallelerine kadar koronavirüs hastalarına sıcak yemek ulaştırıyorlar. Bazı yurttaşlarımız maalesef hastalığı biraz ağır geçiriyor ve kendilerine, ailelerine yemek yapabilecek gücü bulamıyor. Tam kapanma döneminde de arkadaşlarımız tesislerimizde hazırlanan, vitamin değeri yüksek yemekleri Atakum'un dört bir yanına götürüyorlar. Komşularımızın daha fazla Pandemi Destek Ekibi'ne ihtiyaç duymamalarını, hasta olmamalarını ve tam kapanma dönemi sonrasında vaka sayılarının olabildiğince azalmasını ve artık normal hayatımıza dönmemizi diliyorum" dedi.

"Temassız teslimat"

Atakum Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde hazırlanan dört çeşit yemek, özel izolasyonlu kutulara yerleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pandemi Destek Ekibi'ne teslim ediliyor. Hazırlanan dağıtım planına göre yola çıkan ekipler önceden bilgilendirdikleri ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini daire kapılarına bırakıyor. Teslimat pandemi koşullarına göre temassız gerçekleştiriyor. Yemek hizmetinden yararlanabilmek isteyen yurttaşlar, Pandemi Destek Ekibine 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp Hattı'ndan ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından talepte bulunan kişilerin HES kodları kontrol ediliyor. Şartları uygun olan Atakumlular, dağıtım listelerine eklenerek evlerinde yemek hizmeti alabiliyor. - SAMSUN

Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği
Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği
Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği
Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği

Cemil Deveci, Türkiye, Pandemi, Kasım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Atakum'dan karantinadaki 13 bin 783 kişiye sıcak yemek desteği - Son Dakika


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