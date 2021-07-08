Atakum'dan karantinadaki 15 bin vatandaşa AŞ desteği - Son Dakika

Atakum'dan karantinadaki 15 bin vatandaşa AŞ desteği

SAMSUN - Atakum Belediyesi, PCR testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek dayanışmasıyla 227 günde 4 bin 849 hanede 15 bin 67 vatandaşa ulaştı.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakası görülmesinin hemen ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla hazırlanan acil eylem planını uygulayan Atakum Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladığı Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi çalışmalarına devam ediyor. Atakum Belediyesi, Samsunlu yardımseverlerin Özgür Bölüşüm Derneği üzerinden AtaMarket Gıda Bankası'na yaptığı destekle kentte bulunan çok sayıdaki vatandaşa karantina döneminde ücretsiz sıcak yemek ulaştırıyor. 227 gündür korona virüsü testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlara Atakum Belediyesi tesislerinde hazırlanan sıcak yemekleri ulaştıran ekipler, Kasım 2020-Temmuz 2021 tarihleri arasında 4 bin 849 hanede 15 bin 67 insana destek sağladı.

Rekor nisan ayında yaşandı

Türkiye ve Samsun'da korona virüsü vakalarının artışıyla paralel olarak zaman zaman talep yoğunluğu yaşayan Pandemi Destek Ekibi, kasım ayında 403 hanede bin 76 vatandaşa, aralık ayında 998 hanede 2 bin 273 yurttaşa; ocak ayında 223 hanede 676 vatandaşa, şubat ayında da 379 hanede bin 292 vatandaşa yemek desteği sağladı. Mart ayında 850 hanede 3 bin 36 vatandaşa ulaşan Atakum Belediyesi ekipleri, nisan ayına gelindiğinde vakaların artışıyla birlikte rekor sayıda talebe cevap vererek bin 472 hanede 4 bin 624 karantinadaki vatandaşa destek oldu. Ekipler, mayıs ayında 297 hanede bin 57, haziran ayında ise 193 hanede 775 vatandaşa, temmuz ayının ilk haftasında da 34 hanede 258 vatandaşa uzandı. Pandemi Destek Ekibi, 227 günlük çalışma döneminde ise toplamda 4 bin 849 hanede 15 bin 67 korona virüsü testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşla dayanışma sağladı.

Pandemi koşullarında temassız teslimat

Atakum Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde hazırlanan dört çeşit yemek, özel izolasyonlu kutulara yerleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pandemi Destek Ekibi'ne teslim ediliyor. Hazırlanan dağıtım planına göre yola çıkan ekipler önceden bilgilendirdikleri ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini daire kapılarına bırakıyor. Teslimat pandemi koşullarına göre temassız gerçekleştiriyor. Yemek hizmetinden yararlanabilmek isteyen vatandaşlar, pandemi destek ekibine 0552 963 02 30 numaralı WhatsApp hattından ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından talepte bulunan kişilerin HES kodları kontrol ediliyor. Şartları uygun olan Atakumlular, dağıtım listelerine eklenerek evlerinde yemek hizmeti alabiliyor.